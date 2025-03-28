Глупости и манипуляции

Автор: Лейла Таривердиева

Правящая команда Армении продолжает бездумно нагнетать обстановку в поисках союзников или хотя бы сочувствующих. Ереван старается вынести из условной избы как можно больше сора, вместо того, чтобы взяться за ум. Думается, так правительство Пашиняна надеется снять с себя ответственность за возможную эскалацию, которую сам же Ереван и провоцирует. Оно как избалованный трусливый ребенок делает пакости и мгновенно бежит жаловаться на других, чтобы отвести от себя гнев старших и казаться паинькой. Ереван тоже хочет казаться миротворцем и думает, что у него это получается. На самом же деле, как и в случае с избалованным ябедой, эти попытки выглядят жалко и видны насквозь всем, кто в курсе дела. Тех же, кто не имеет представления о происходящем в нашем регионе, все это не интересует вообще. Правда, нужно уточнить - не интересует, пока за интерес не начинают платить.

Свои заявления в интервью бразильскому новостному каналу Correio Braziliense глава МИД Армении Арарат Мирзоян адресовал как раз тем, кто не в курсе дела и легко попадется на армянские инсинуации.

Отвечая на вопрос о мирном соглашении, Мирзоян сделал скорбные глаза и заявил, что Армения сразу же публично заявила о готовности начать консультации с азербайджанскими партнерами для определения места и даты подписания мирного соглашения. Но вот азербайджанские партнеры ставят предусловия. Касаются они преамбулы Конституции Армении и ограничения милитаризации этой страны. Армения же, со своей стороны, внесла "взаимовыгодные" предложения о создании двустороннего механизма контроля и верификации вооружений и пограничных инцидентов. Но и тут Азербайджан не дал положительного ответа, сказал Мирзоян.

Азербайджан не запрыгал от радости, услышав предложения Армении, потому, что они абсурдны. Страна-оккупант, задолжавшая Азербайджану миллиарды, рассчитывает, что Баку подпустит ее к контролю над своими вооружениями? Это даже не глупо, это типичная манипуляция. В Ереване знают, что Баку не согласится на подобные "взаимовыгодные" предложения и стараются продемонстрировать неинформированным членами мирового сообщества, что две страны находятся в равных условиях и в равном статусе. Ереван и его опекуны сделали достаточно для того, чтобы карабахский конфликт в умах большинства европейской и заокеанской публики начинался 27 сентября 2020 года, а не в ноябре 1987-го, когда стартовали этнические чистки азербайджанцев в Армении. Для этого армянство сделало и делает все возможное. Но соседи не учитывают самого главного - о Первой карабахской войне, этнических чистках, геноциде, вандализме армян и оккупации не собираются забывать в Азербайджане. Если армянам удается обманывать публику в других регионах, это никак не поможет им решить проблемы на земле. Азербайджан и Армения не будут в равном статусе и после подписания мирного договора. Если исходить из международного права и мировых прецедентов, Армения как агрессор и оккупант, совершивший преступления против человечности, вообще не может иметь армию, а, тем более, закупать по миру вооружение с расчетом на реванш. Но все это происходит благодаря деньгам диаспоры и различным фобиям и маниям, существующим на Западе. Тем не менее, разговаривать Армении все равно придется именно с Баку, кому бы она не жаловалась и где бы не искала поддержки.

Повторим - несерьезные предложения о контроле над вооружениями это чистой воды манипуляция, рассчитанная на еще более запутывание и без того сложного пути к миру.

Пойдем дальше. В интервью бразильскому медиа министр иностранных дел Армении пожаловался и на то, что Азербайджан не принимает предложений армянской стороны об открытии коммуникаций. Азербайджану нужна дорога в Нахчыван, в Турцию и к Средиземному морю, которую он может получить в обмен на "взаимный доступ к железнодорожной инфраструктуре Азербайджана". Однако и по этому поводу Баку снова не дал положительного ответа, пожаловался Мирзоян.

И снова мы имеем дело не с недальновидностью и глупостью, а с целенаправленными политическими манипуляциями. В Ереване хорошо знают, что должны сделать, но делать этого не хотят. Чтобы заболтать тему, на свет появляются "перекрестки мира", несерьезные альтернативы Зангезурскому коридору, а Пашинян бегает повсюду с разрисованными картами.

На самом деле все просто: Армения выполняет свои обязательства и открывает Зангезурский коридор - для нее открываются азербайджанские коммуникации; Армения не открывает коридора - и остается в изоляции. Никаких других "взаимовыгодных" вариантов не существует. Красноречие Пашиняна или Мирзояна тут не помогут. Главное для Армении - мнение Азербайджана, а не кого-то третьего. Она может красоваться перед кем угодно, но никакие дороги для нее не откроются, пока она не восстановит Зангезурский коридор.

В интервью бразильцам Мирзоян попытался уверить, что у Армении "нет ни намерения, ни причины, ни мотива начинать новую войну или обострять ситуацию", а мир, дескать, "может быть поставлен под угрозу из-за Азербайджана".

Скажем коротко: у Армении есть и мотивы, и намерения начать новую агрессию, но нет для этого сил. У Армении нет никаких возможностей противостоять Азербайджану, и только с этим связано ее мнимое миролюбие. Надо уметь говорить правду.