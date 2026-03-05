https://news.day.az/azerinews/1820213.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan İrana qarşı olan əməliyyatlarda iştirak etmir və etməyəcək Azərbaycan nə o vaxt, nə də bu dəfə İrana qarşı olan əməliyyatlarda iştirak etmir və etməyəcək. Çünki bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib.
Dövlətimizin başçısı əlavə edib: "Bizim qonşu ölkələrə qarşı hər hansı bir əməliyyat keçirməyə nə marağımız var, nə də siyasətimiz buna imkan verir".
