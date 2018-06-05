Маразм крепчает: в Армении требуют увеличить на гербе "Арарат"

Как выясняется, самой большой проблемой Армении являются ее гимн и герб.

Смена гимна обсуждается в соцсетях и экспертных кругах уже год с подачи шансонье Шарля Азнавура, вздумавшего пристроить свою песню, посвященную спитакскому землетрясению. По мнению экспертов, нынешний гимн, основанный на жалостливой "Песне итальянской девушки", тоже не ахти, но брать для главной песни страны мелодию композиции, посвященной катастрофе, унесшей тысячи жизней, было бы неправильно.

Пока обсуждался вопрос гимна, всплыла тема "маленького Арарата" на гербе. Да, именно так - многим в Армении кажется, что расположенная на территории Турции гора Агрыдаг выглядит на армянском гербе как-то слишком уж незначительно. Гора то большая, а почему на гербе она такая маленькая?..

Как сообщают армянские СМИ, министерство культуры Армении проведет обсуждения, посвященные гербу и гимну страны. Об этом заявил во вторник на слушаниях в парламенте министр культуры Лилит Макунц.

В обществе высказываются идеи об изменениях, и министерство готово их обсудить, добавила репетитор премьера Пашиняна по английскому языку.

"В любом случае, вопрос не может решить один человек. Нужны обсуждения, которые скоро начнутся", - заявила министр.

Как отмечают СМИ, ранее ряд общественных деятелей высказал недоумение тем, что гора Арарат на армянском гербе изображена такой маленькой.

Заметим, что этой горе вообще не место на гербе Армении. Как и многому другому.

Например, морю, попавшему в геральдику народа, никогда в своей истории не имевшего выходов к морям и океанам, из снов и фантазий. Вообще, герб Армении - это нагромождение символики и образов, сваленных в одну кучу, словно разработчики этого "шедевра" боялись что-то упустить и не сказать о "самом главном". Чего тут только нет. Не удивительно, что вожделенному турецкому Агрыдагу тут не осталось места. Чтобы сделать его побольше, нашим соседям придется умерить аппетиты и отказаться от чего-нибудь. А как откажешься, когда внедряемые столетиями комплексы и мании требуют, чтобы там были и моря, и орлы, и львы, и то, и се, и прочее?

Пожалуй, и тут Армения смогла проявить свою "уникальность" и стать единственной страной, на гербе которой отображено то, что этой стране не принадлежит и не принадлежало никогда.

Зульфугар Ибрагимов