Госдеп США признает слабые основания для критики свободы вероисповедания в Азербайджане

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) и Госдепартамент США признают слабые основания для критики свободы вероисповедания в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала преподаватель Высшей школы Военно-морского флота США, эксперт по внешней политике Бренда Шаффер.

"USCIRF и Госдепартамент прекратили публиковать свои отчеты со сносками, поскольку они знают, что слабые основания для их подтверждения могут открыть возможность для законной критики. Например, в последнем отчете по Азербайджану, где цитируются источники, говорится о финансируемом Соросом Eurasianet и "Форуме 18", темной группе, зарегистрированной в Дании. Оба они предвзяты", - сказала она.

По словам профессора Шаффер, на протяжении большей части последнего десятилетия USCIRF рекомендовала Государственному департаменту США включить Азербайджан и государства Центральной Азии в свой Специальный список наблюдения за нарушениями свободы вероисповедания.

"Внимание USCIRF и, следовательно, Госдепартамента к Азербайджану и Центральной Азии в этом отношении, конечно, бессмысленно. Эти страны исключительно открыты к религиозным и этническим меньшинствам. В отличие от большинства стран с мусульманским большинством, Азербайджан и государства Центральной Азии допускают не только свободу вероисповедания, но и свободу от религии и защищают людей от религиозного принуждения. Например, во многих отчетах за год USCIRF и Госдепартамент критиковали Азербайджан за то, что он не разрешает девочкам носить хиджаб в государственных школах. Напротив, Азербайджан рассматривает эту политику как защиту молодых девушек от потенциального религиозного принуждения", - отметила она.

Бренда Шаффер справедливо отметила, что Азербайджан, как и страны Центральной Азии, преуспел в защите своего населения от террористических атак.

"Каждый год, критикуя Азербайджан и Центральную Азию, USCIRF регулярно выступает в защиту прав исламских экстремистов, которые прибегают к насилию. Большинство из тех, за кого они выступают, финансируются Ираном и связаны с этим государством. Например, каждый год в докладе говорится о движении "Мусульманское единство", совершившее террористические акты в Азербайджане, в том числе убившее двух полицейских. В последние месяцы Иран сеял хаос на половине Ближнего Востока - в Газе, Ливане, Сирии, Йемене и Ираке. Напротив, правительства Азербайджана и стран Центральной Азии добились успехов в защите своего населения от дестабилизации и насилия со стороны Ирана. Я уверена, что народы Азербайджана и стран Центральной Азии довольны этой политикой. Вашингтон на самом деле понимает это", - пояснила она.

Текущий отчет о религиозных вопросах в Азербайджане так же недостоверен и полон противоречий, отметила профессор Шаффер.

"Например, в докладе высказывается обеспокоенность по поводу армянских церквей в Карабахе, однако в нем содержится ссылка на отчет Соединенных Штатов за октябрь 2023 года о том, что они "не увидели ущерба культурным или религиозным структурам" в Карабахе. В отчете USCIRF много неточностей, в том числе упоминается, что до антитеррористических мероприятий сентября 2023 года в Карабахе проживало 100 000 армян. Это неверно. На сентябрь 2023 года в Карабахе проживало не более 55 000 армян. Из них 12 000 были солдатами из Армении, а не местными жителями. Вместе с их семьями военный контингент из Армении насчитывал около 30 000 человек. Баку разрешил им уехать в гражданской одежде, если они согласятся сложить оружие", - сказала она.

Шаффер добавила, что Азербайджан является домом для многих религиозных общин, несмотря на то, что является страной с мусульманским большинством.

"Азербайджан является домом для многих христианских общин. Азербайджанские христиане были среди бойцов Азербайджана в войне 2020 года, поскольку они полностью идентифицируют себя со своей родиной. Азербайджан также является домом для крупнейшей в мусульманском мире еврейской общины. Это сообщество отмечает, что в Азербайджане не только безопасно и свободно, но и то, что государство создает условия для процветания этого сообщества. Если бы USCIRF и Госдепартамент США добились своего, и финансируемые Ираном исламские экстремисты смогли бы свободно действовать в Азербайджане, эти общины оказались бы в опасности", - сказала в заключение Бренда Шаффер.

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