ANCA дискредитировал себя своим навязчивым шовинистическим этноцентризмом

Тот факт, что Армянский национальный комитет Америки ( ANCA) выделил посетившего 20 января Аллею шехидов посла Израиля в Азербайджане и "не заметил" тех же действий со стороны посла США не является случайностью или совпадением.

Об этом сказала в комментарии Day.Az американский юрист, аналитик и правозащитник Ирина Цукерман.

Армения, по ее словам, хочет изменить мнение США об Азербайджане, поэтому не осмелится нападать на представителей гораздо более крупной страны, которая остается ключом к финансированию и, как это понимают лоббисты, политике на Южном Кавказе. Израиль же легко атаковать. И не только потому, что он маленькая страна по сравнению со Штатами. Тут играет роль глубоко укоренившийся антисемитизм. Кроме того, армянство и армянское лобби обвиняют Израиль в продаже оружия Азербайджану. В условиях наличия иранской угрозы Израилю Армения развивает отношения с Тегераном, а также с ливанско-армянской группировкой, имеющей тесные связи с "Хезболлой", отметила наша собеседница.

"Оставляя в стороне прагматические соображения, следует подчеркнуть, что это не первый раз, когда ANCA нападает лично на посла Джорджа Дика. Это также не первый случай, когда армяне поднимают вопрос этнической принадлежности израильского дипломата. Представитель ANCA снова лжет о происхождении Дика - он араб-христианин, а не армянин. Эти выдумки направлены на дискредитацию дипломата в глазах азербайджанской стороны. Реальность такова, что независимо от происхождения, человек должен иметь возможность представлять интересы своей страны и делать личный выбор в соответствии со своей совестью, а не племенной принадлежностью, как это предполагает какая-то платная лоббистская группа. ANCA активно дискредитирует себя своим навязчивым шовинистическим этноцентризмом, и этот метод манипуляции, обмана и публичных нападок будет иметь неприятные последствия и только уменьшит общественную поддержку армянам, если эти нелепые нападки когда-либо будут должным образом представлены международной аудитории. До сих пор ANCA успешно изображала армянскую диаспору вечными жертвами, но что, если мир, наконец, узнает, что эти группы на самом деле совершают нападения и распространяют ненависть?" - сказала Ирина Цукерман.