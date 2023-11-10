Армянское лобби подставило конгрессмена Адама Шиффа

Автор: Байрам Эльшадов

Армянское лобби в США не унимается. Их выкормыш и по совместительству конгрессмен Адам Шифф представил так называемую "резолюцию", призывающую Азербайджан немедленно освободить всех сепаратистов, которые в настоящее время содержатся под стражей. "Моя резолюция призывает американское правительство и международное сообщество противостоять этим грубым нарушениям прав человека...и вернуть этих заключенных обратно в их семьи", - громко декларирует Шифф.

И тут случилось самое интересное. То ли по не расторопности, то ли чувствуя безнаказанность, американские армяне де-факто признали, что Адам Шифф с ними тесно связан. Иначе невозможно объяснить тот факт, что сразу после представленной "резолюции" с заявлением выступил исполнительный директор Армянского национального комитета Америки (ANCA) Арам Амбарян, где выразил благодарность продажному конгрессмену за его "работу". Затем эстафету подхватила председатель отделения Армянского национального комитета Америки в западном регионе США Нора Овсепян, которая заявила о твердой поддержке "резолюции" Адама Шиффа.

Кстати, соавторами этой резолюции тоже являются армянскими лоббистами - Фрэнк Паллоне (демократ от Нью-Джерси), Гас Билиракис (республиканец от Флориды) и Дэвид Валадао (республиканец от Калифорнии). Совпадение?

Если Администрация США инициирует расследование в их отношении, этой кампании придется ой как несладко. Тогда и всплывет наружу истинная цель откровенно лживых обвинений в адрес Азербайджана. Американское общество имеет право и должно знать, что вышеупомянутые персоны руководствуясь принципом "деньги не пахнут", готовы озвучить любую ересь, лишь бы угодить своим щедрым спонсорам. И им глубоко наплевать, что своей деятельностью они наносят большой урон как американо-азербайджанским отношениям, так и имиджу своей страны.

Ошибка армянского лобби заключается в том, что они надеются на успех своих выкормышей. Пора бы уже понять заокеанским армянам, что отдельные политики никак не смогут повлиять на Азербайджан и их действия обречены на провал.