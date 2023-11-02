Пашинян разыгрывает очередной спектакль для мирового сообщества

Автор: Лейла Таривердиева

Никол Пашинян очень любит разыгрывать спектакли. Творческая натура армянского премьера не позволяет ему обходиться без выдумки и домысла в разработке сценариев, удобоваримых для армян и мирового сообщества.

Как сообщают армянские источники, на сегодняшнем заседании правительства Пашинян порадовал министров сообщением о том, что выехавшие из Карабаха армяне проявляют массовое желание перейти в гражданство Армении. Премьер заявил, что очень хочет, чтобы карабахские армяне остались в Армении, жили там и работали.

Сообщается, что "арцахские граждане" взяты под временную защиту Армении сроком на один год с возможностью продления статуса...

В этой информации столько лжи, что даже не знаешь, с чего начать. Очень странно слышать, что Армения взяла под свою временную защиту собственных граждан. Это нонсенс. Такого еще нигде в мире не бывало, и тут армяне, как всегда, оказались - в негативном смысле - впереди планеты всей. Пусть эти люди жили на оккупированных территориях соседнего государства, но паспорта то они имели Республики Армения. Это общеизвестный факт, и очень удивляет, что Никол Пашинян этого не знает. Или же знает и просто снова разыгрывает спектакль?

В самые первые годы оккупации, когда армяне еще рассчитывали, что итоги Первой карабахской войны вот-вот будут признаны Азербайджаном, а потом и всем миром, они носили в карманах куски картона под названием "паспорт гражданина НКР". Интересно, что на первых порах по этому куску картона в переплете армяне умудрялись ездить в соседние страны, например, в Россию. Но когда Азербайджан поднял шум и поставил вопрос ребром, игрушечное "гражданство" было заменено реальным. Армяне Карабаха массово потянулись в Ереван за паспортами Республики Армения. Потому что по самодельным "документам" выехать за рубеж уже не удавалось. Немалая часть местных армян получила также гражданство России. В одно время под влиянием ветра с севера началась кампания по массовому переходу в российское гражданство. Это была инициатива сепаратистов, Еревана или российской стороны, не особо важно. Легитимное гражданство в обязательном порядке выправлялось и детям.

Ездили за рубеж, учились, работали и бомжевали в других странах армяне, зарегистрированные в Карабахе, не по паспортам об "арцахском гражданстве". В последние десятилетия "арцахское гражданство" в Карабахе сохраняли только не выезжавшие никуда инвалиды и глубокие старики. Мы уже не говорим о том, что большая часть нынешних "беженцев" - это лица, поселившиеся в Карабахе только после оккупации и уже имевшие гражданство Армении или России.

Так кто же потоком обращается к правительству Армении за гражданством? Ее же собственные граждане? Или, может, граждане России хотят взять второе гражданство, чтобы ездить в Европу по армянским паспортам? Последнее вполне возможно, потому что в связи с международной обстановкой российские паспорта в Европе не приветствуются. По этой причине, кстати, отказался от российского гражданства Рубен Варданян. Правда, теперь это для него уже особого значения иметь не будет.

Почему Пашинян разыгрывает этот спектакль, понять несложно. Армяне, добровольно выехавшие из Азербайджана, где жили по паспортам Армении, не могут считаться беженцами. Будь они гражданами Азербайджана, то могли бы претендовать на такой статус. А сейчас они просто лица с армянским гражданством, незаконно проживавшие на территории другого государства и выехавшие оттуда, когда вернулся закон. Не могут они восприниматься как беженцы и в других странах, куда армяне и рассчитывали навострить лыжи, покидая Карабах. Они не планировали задерживаться в Армении, но их обманули, обещав кренделя небесные. Они рассчитывали на Европу или Штаты, а оказались на улице безо всякого статуса и особых прав. Ведь они не могут считаться даже вынужденными переселенцами, так как уехали из другой страны.

Беря карабахских армян под какую-то опеку на год, власти Армении фактически нарушают их гражданские права. Эти люди имеют армянские паспорта, они все годы жизни в Карабахе получали зарплату и социальные пособия из госбюджета Армении и имеют полное право восприниматься как полноправные жители страны. Вместо того, чтобы разыгрывать представления, рассчитанные на благосклонную зарубежную аудиторию, Пашинян должен был бы сделать что-то реальное для этих людей. Например, заселить ими брошенные жителями села в провинции, дать возможности работать и кормить свои семьи.

Подачки от покровителей Армении - это явление временное. Еще более временное, чем "временная защита" от Пашиняна.