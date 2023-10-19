Почему армяне Карабаха не могут называться беженцами?

Автор: Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

На минувшей неделе в Парламентской Ассамблее Совета Европы бурно обсуждалась "горькая" судьба армян, решивших выехать из Карабаха в Армению. Не буду сейчас говорить о неправомерных претензиях к Азербайджану и несправедливых обвинениях в адрес Баку. Остановимся на статусе, которым могут или не могут пользоваться карабахские армяне, добровольно покинувшие Азербайджан и являющиеся гражданами Армении и России. Армянской стороне и ее покровителям кажется, что вопрос достаточно простой и ответ на него очевиден - армяне из Карабаха являются беженцами. Но все не так просто, как им кажется. Председатель Комитета министров Совета Европы Кристианис Кариньш на том же заседании ПАСЕ заявил, что "необходимо понять, мигранты они или беженцы". И это очень правильная позиция.

Давайте разбираться.

Соотношение понятий "мигрант" и "беженец" соответствует формуле "целое и его часть". Беженцы по своей сути являются мигрантами. Так же, как и другие виды мигрантов, как их обычно по-разному называют: вынужденные переселенцы, временно перемещенные лица, трудовые мигранты и т.п.

Ответ на вопрос, является то или иное лицо беженцем, жизненно важен. Если лицо признается беженцем, к нему применяется особый правовой режим, и он получает определенные права и преимущества, а также помощь и защиту, которые в совокупности составляют понятие "международная защита беженцев". Однако, наряду с правами беженцы также имеют определенные обязательства перед принимающим их государством, основным из которых является соблюдение законов этой страны. Определение статуса беженца означает выяснение органом государственной власти или УВКБ ООН вопроса о том, действительно ли человек, подавший заявление о предоставлении убежища или иным образом заявивший о том, что ему требуется международная защита, является беженцем.

После Второй мировой войны Генеральная ассамблея ООН приняла решение сформулировать "общее" определение беженца, которое было включено в Устав УВКБ ООН 1950 г. (приложение к Резолюции 428 (V) Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1949 г.), а чуть позднее - в Конвенцию 1951 г., касающуюся статуса беженцев и Протокол к ней 1967 г. В обоих документах используются практически одинаковые формулировки. Определение, данное в Уставе 1950 г., было затем расширено резолюциями Генеральной ассамблеи и Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН. Определения беженца также содержатся в региональных документах и/или национальных законодательствах.

Согласно подпункту 2 пункта А статьи 1 Конвенции 1951 г. беженцем является любое лицо, которое "в результате событий, происшедших до 1 января 1951 г., и в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений".

Помимо ограничения по дате (1 января 1951 г.), Конвенция 1951 г. в пункте В статьи 1 установила для понятия "беженец" дополнительное ограничение по географическому принципу: "в результате событий, происшедших в Европе". Указанные ограничения области действия определения беженца более не играют важной роли. Временное ограничение официально снято в Протоколе 1967 г., а ограничение по географическому принципу отменено большинством государств, присоединившихся к обоим документам, в результате чего положения Конвенции приобрели универсальный характер.

И Азербайджан, и Армения присоединились к Конвенции 1951 г., касающейся статуса беженцев, и Протоколу к ней 1967 г.

В том же подпункте 2 пункта А статьи 1 Конвенции 1951 г. закреплено, что "в тех случаях, когда какое-либо лицо является гражданином нескольких стран, выражение "страна его гражданской принадлежности" означает любую из стран, гражданином которой оно является, и такое лицо не считается лишенным защиты страны своей гражданской принадлежности, если без всякой действительной причины, вытекающей из вполне обоснованных опасений, оно не прибегает к защите одной из стран, гражданином которой оно является".

Чтобы быть признанным беженцем, лицо должно соответствовать установленным в вышеприведенном определении критериям. Управлением Верховного комиссариата ООН по беженцам (УВКБ ООН) определена методика, по которой определяется статус беженца.

К каким выводам нас все это приводит? Отсутствие у лиц, покинувших Карабахский регион Азербайджана, азербайджанского гражданства (в силу их воли) и наличие гражданства Армении, России либо какого-либо другого государства не позволяет им рассчитывать на статус беженца. Решение всех проблем этих лиц находится вне компетенции УВКБ ООН, не подпадает под действие Конвенции 1951 года и находится в правовом поле отношений "гражданин - государство гражданства".

Эти же лица никак не могут быть признаны вынужденными переселенцами (временно перемещенными лицами) поскольку они мигрировали не в пределах одного государства, а пересекли межгосударственную границу.

Таким образом, следует признать, что лица армянской национальности, покинувшие в последние несколько недель Карабахский регион Азербайджана и выехавшие за пределы государственной границы Азербайджана, оказались в достаточно сложной ситуации. Однако, она ни в какое сравнение по степени тяжести не идет с тем бедственным положением, в котором оказались азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы из Республики Армения и Карабахского региона Азербайджана, варварски изгнанные армянами порядка трех десятилетий назад.