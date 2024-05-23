Еще один «геноцид армян»

- на этот раз от Германии

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередной истерике армянства.

Day.Az представляет публикацию:

"Армяне, похоже, окончательно тронулись на "геноцидах". Теперь они обвиняют ... Германию.

В Сети объявилась некая Софи Абрамян, уроженка Карабаха. У нее, как и у всех карабахских, всегда был армянский паспорт. Код прописки - 070, означавший Карабах. Собственно, в этом и было единственное отличие паспортов для жителей Армении и Карабаха: только код.

Для всего мира эти люди были гражданами Армении, и по армянским паспортам они и ездили. "Паспорт арцаха" был нужен просто как подставка под пиво.

Но лафа закончилась: карабахским перестали выдавать визы. Софи Абрамян, как и все армяне, больше всего в жизни хотела свалить в ЕС. Подалась на учебу в Германию, но! Из-за кода 070 власти ФРГ ей отказали. И Софи такая не одна - по коду 070 стали массово прилетать отказы.

Это не шутка, армянские СМИ тут же заговорили о "паспортном геноциде". Ну не больные?

Раньше надо было думать. Взяла бы азербайджанский паспорт - училась бы себе уже в Германии".