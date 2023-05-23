Азербайджан укрепляет позиции надежного партнера Европы

Автор: Лейла Таривердиева

В мае прошлого года Азербайджан посетил с официальным визитом Президент Литвы Гитанас Науседа. Выступая перед журналистами, литовский лидер особо подчеркнул, что Азербайджан - очень важная страна. И важной она была названа не только в плане интересов Литвы, а в контексте интереса к нашей стране со стороны Европейского союза в целом. Поэтому не ошибемся, если скажем, что нынешний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вильнюс находится в центре внимания партнеров Литвы по ЕС. Сам глава Азербайджанского государства - желанный гость в европейских столицах, потому что Ильхам Алиев никогда не совершает визитов для галочки. Если он едет, значит, будут решаться какие-то серьезные вопросы. А учитывая взаимосвязанность и взаимность интересов стран на пространстве Евросоюза, договоренности, достигнутые между Баку и Вильнюсом, будут означать достижение большего взаимопонимания между Баку и ЕС. В двусторонних отношениях с Баку Вильнюс представляет не только Литву, но и Евросоюз, являясь проводником европейского интереса к Азербайджану и содействуя успешности этих взаимоотношений.

Как заметил в заявлении для прессы в Вильнюсе в понедельник Президент Азербайджана, "в рамках двустороннего сотрудничества с Литвой важную роль играют отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном, и мы выражаем благодарность Литве за ее усилия по развитию этих отношений". В свою очередь, Гитанас Науседа заявил, что Литва поддерживает развитие партнерских отношений между ЕС и Азербайджаном. Это сотрудничество, по его словам, положительно сказалось на энергетическом рынке Евросоюза, а также обеспечило энергоснабжение ЕС на зимние месяцы. То есть Президент Литвы в какой-то мере говорит от имени Евросоюза.

Интерес к Азербайджану - это, конечно же, не дар небес, а результат поступательной работы руководства страны над ее возможностями, имиджем, авторитетом, нужностью. Для того, чтобы изложить все, что было сделано Президентом в этом направлении, потребуется очень много времени. Укрепление отношений с Литвой - это стратегически выверенный шаг, расширяющий число не только друзей Азербайджана, но и партнеров важных для нашей страны проектов. Обо всем этом говорилось в Вильнюсе, куда 21 мая прибыли с официальным визитом Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Напомним, что Литва была одной из стран, первыми признавших независимость Азербайджана (20 декабря 1991 года). Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1995 году. В апреле 2007 года открылось посольство Литвы в Азербайджане, а в сентябре того же года - посольство нашей страны в Литве. На данный момент между двумя странами подписан 41 документ. Особое место среди них занимает подписанная 13 сентября 2007 года в Вильнюсе Совместная декларация Президента Азербайджанской Республики и Президента Литовской Республики о развитии партнерских отношений.

Из заявления для прессы азербайджанского лидера можно вычленить конкретные пункты повестки между Азербайджаном и Литвой (читай Евросоюзом). Само собой, в первую очередь это энергетика. Подписанием в июле прошлого года в Баку Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики между Еврокомиссией и Азербайджаном был заложен фундамент, зацементированный обоюдными интересами. По сути, это был исторический документ, нужный не только заинтересованному в экспорте своего газа Азербайджану, но и европейцам, оказавшимся в сложной ситуации, возникшей из-за войны в Украине и последовавших антироссийских санкций. Санкции ужесточаются, и уже идут разговоры о возможном отказе Европы и от российского сжиженного газа. Поэтому понятна активность европейских друзей Баку, в частности Литвы, прилагающих усилия для лучшего понимания ЕС значимости Азербайджана для энергобезопасности европейского пространства.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что на сегодня партнерами нашей страны в энергетической сфере являются треть стран ЕС. Еще несколько проявляют интерес. "Предпринимаются очень серьезные шаги по транспортировке азербайджанского природного газа на европейские рынки. Объем транспортируемого, т.е. экспортируемого газа с каждым годом увеличивается и будет увеличиваться", - заверил в Вильнюсе азербайджанский лидер.

На энергетическом треке между Азербайджаном и Литвой немалое место занимает взаимодействие в сфере альтернативных источников энергии. У Литвы имеется достаточный опыт в этой области. Как подчеркивал ранее господин Науседа, Литва обладает сильной позицией в секторе возобновляемой энергии, особенно, солнечной энергии, и литовские компании могут предложить азербайджанской стороне высококачественные и устойчивые модули. Обсудив этот вопрос в ходе нынешнего визита, главы двух государств пришли к выводу, что страны движутся в этом направлении практически параллельно. "И в Литве, и в Азербайджане этой сфере уделяется большое внимание, и я думаю, что в ближайшее время двустороннее сотрудничество в этой области станет возможным", - сказал в своем заявлении Президент Азербайджана.

Еще один наиважнейший вопрос, поставленный новой ситуацией в глобальной геополитике, это коммуникации. В его решении Литва тоже может рассчитывать на Азербайджан. По словам Президента Ильхама Алиева, на наших странах лежит большая ответственность за создание еще более комфортных транспортных и коммуникационных возможностей на евразийском континенте. На встрече двух лидеров в Вильнюсе была достигнута договоренность о том, что соответствующие структуры наших стран займутся изучением этого вопроса. В данном случае Азербайджану снова есть что предложить. Как сказал азербайджанский лидер, объем транзитных грузов, проходящих через территорию нашей республики, с каждым годом растет и будет продолжать увеличиваться. Это позволяет сделать созданная в стране современная инфраструктура. Азербайджан и Литва могут объединить усилия для того, чтобы обеспечить надежные коммуникации между Каспием и Балтикой.

Кстати, Литва - одна из стран, выразивших желание присоединиться к Срединному коридору. Об этом на днях сообщил генеральный секретарь ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Ожидается, что Литва присоединится к проекту в середине текущего года вместе с Сингапуром и Болгарией.

Не обошли президенты двух стран и вопросы региональной проблематики. Президент Литвы был проинформирован азербайджанским коллегой о ситуации в переговорах между Азербайджаном и Арменией. Выразив надежду на успешное завершение переговоров, Президент Ильхам Алиев подчеркнул: "Мы считаем, что подписание мирного соглашения неизбежно, и пытаемся приложить конструктивные усилия для достижения этой цели. Разумеется, это мирное соглашение должно включать в себя международные нормы и принципы".

22 мая в присутствие глав двух государств был подписан ряд документов. Состоялся также бизнес-форум, на котором были обсуждены возможности взаимодействия азербайджанских и литовских компаний и основные сферы сотрудничества. Пока что экономические связи двух стран находятся на недостаточно высоком уровне, о чем говорит незначительный объем товарооборота. Нынешние показатели не соответствуют реальным возможностям и должны быть изменены. Таково мнение обеих сторон.

Визит Президента Ильхама Алиева в Литву еще раз продемонстрировал, насколько уверенно и прагматично строится европейский вектор внешней политики нашей страны.