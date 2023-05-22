https://news.day.az/officialchronicle/1566492.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня в ходе широкого обмена мнениями мы еще раз подтвердили наше стратегическое партнерство с Литвой
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в ходе широкого обмена мнениями мы еще раз подтвердили наше стратегическое партнерство с Литвой
Сегодня в ходе широкого обмена мнениями мы еще раз подтвердили наше стратегическое партнерство с Литвой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 22 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре