Президент Ильхам Алиев: Сегодня в ходе широкого обмена мнениями мы еще раз подтвердили наше стратегическое партнерство с Литвой

Сегодня в ходе широкого обмена мнениями мы еще раз подтвердили наше стратегическое партнерство с Литвой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 22 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

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