https://news.day.az/officialchronicle/1566453.html Президент Ильхам Алиев и Президент Гитанас Науседа выступили с заявлениями для прессы - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Президент Гитанас Науседа выступили с заявлениями для прессы - ФОТО
22 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Литовской Республики Гитанас Науседа выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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