Президент Ильхам Алиев и Президент Гитанас Науседа выступили с заявлениями для прессы

22 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Литовской Республики Гитанас Науседа выступили с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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