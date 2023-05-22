22 мая в Вильнюсе состоялась церемония подписания азербайджано-литовских документов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подписаны следующие документы:

- "Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Министерством окружающей среды Литовской Республики";



- "Программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Генеральной прокуратурой Литовской Республики на 2024-2025 годы";



- "Соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики между Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Министерством социального обеспечения и труда Литовской Республики".