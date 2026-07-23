https://news.day.az/azerinews/1849757.html Mopedlərlə bağlı dövlət rüsumları təsdiqlənib Mopedlərlə bağlı dövlət rüsumunun dərəcələri qüvvədə olan dövlət rüsumları məbləğində tənzimlənəcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı "Yol hərəkəti haqqında" qanuna dəyişiklik edilməsi barədə" 2025-ci il 9 dekabr tarixli 307-VIIQD nömrəli qanununun icrası ilə əlaqədar bəzi qanunlarda dəyişikliyi imzalayıb.

Mopedlərlə bağlı dövlət rüsumları təsdiqlənib

Azərbaycanca, 23 июля 2026 14:25 (UTC +04:00) 463
Mopedlərlə bağlı dövlət rüsumları təsdiqlənib

Mopedlərlə bağlı dövlət rüsumunun dərəcələri qüvvədə olan dövlət rüsumları məbləğində tənzimlənəcək.

Prezident İlham Əliyev bununla bağlı "Yol hərəkəti haqqında" qanuna dəyişiklik edilməsi barədə" 2025-ci il 9 dekabr tarixli 307-VIIQD nömrəli qanununun icrası ilə əlaqədar bəzi qanunlarda dəyişikliyi imzalayıb. Sənədin mətni Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib.

Qanuna əsasən, sözügedən rüsumlar aşağıdakılardır:

  • Mopedlərin illik qanunla müəyyən edilmiş hallarda texniki baxışdan keçirilməsinə görə - 15 manat;
  • Mopedlərin texniki uçot göstəricilərinə dəyişikliklər edilməsi zamanı və ya moped alıcısının tələbi ilə mopedlərə texniki baxış keçirilməsi üçün - 15 manat;
  • Mopedlərin qeydiyyatına (daimi və müvəqqəti uçota alınmasına, nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilələr əsasında həmin nəqliyyat vasitələrinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qeydiyyatına) görə - 15 manat;
  • Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi üçün imtahanların qəbuluna görə - 40 manat;
  • Mopedlərin idarə olunmasının sürücülük vəsiqəsinin alınması üçün imtahanların təkrar qəbuluna görə - 20 manat;
  • Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və ya sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi üçün - 30 manat;
  • Dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə görə - 15 manat;
  • Qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi - 30 manat;

"Yol hərəkəti haqqında" qanunla yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmin olunması, mopedlərin iştirakı ilə baş verə biləcək qəza hallarının qarşısının alınması və bu sahədə tənzimləmənin yaradılması məqsədilə mopedlərin müvafiq icra hakimiyyəti orqanında dövlət qeydiyyatından keçirilərək uçota alınması və bunun əsasında onlara dövlət qeydiyyat nişanının verilməsi, habelə mopedlərin sürücülük vəsiqəsi əsasında idarə olunması müəyyən olunub. Bununla da nəqliyyat vasitəsi sürücüləri üçün nəzərdə tutulmuş bir sıra vəzifələr moped sürücülərinə də şamil olunacaq. Beləliklə, mopedi idarə etmək üçün "A1" kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi, nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi və dövlət qeydiyyat nişanı tələb olunur.

Dəyişiklik uyğunlaşdırma çərçivəsində adıçəkilən qanundan irəli gələrək mopedlərin texniki baxışdan keçirilməsinə, dövlət qeydiyyatına alınmasına, sürücülük vəsiqəsinin verilməsi üçün imtahanların qəbuluna, sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və ya sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsinə və dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə görə dövlət rüsumunun dərəcələrinin qüvvədə olan dövlət rüsumları məbləğində tənzimlənməsini, eləcə də qeydiyyatdan keçmiş mopedlərin istifadəsi ilə bağlı üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyətin icbari sığortasını nəzərdə tutur.

Qeyd edək ki, moped kiçik elektrik nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla elektrik mühərriki olan və ya iş həcmi 50 kub santimetrdən çox olmayan mühərriklə hərəkətə gətirilən və maksimum konstruksiya sürəti saatda 50 kilometrdən yüksək olmayan iki və ya üç təkərli nəqliyyat vasitəsidir.

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В СВМДА отметили вклад председательства Азербайджана 27 октября 17:13 (UTC+04), Политика 842
Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана с начала года 27 октября 16:59 (UTC+04), Экономика 871
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации - ФОТО 27 октября 17:00 (UTC+04), Официальная хроника 6 094
AMEA alimləri Pezeşkiana İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin olunması üçün müraciət edib 27 октября 16:55 (UTC+04), Azərbaycanca 895
На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 27 октября 16:53 (UTC+04), Культура 654
Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO 27 октября 16:48 (UTC+04), Политика 838
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 27 октября 16:40 (UTC+04), Официальная хроника 5 626
Председатель Госагентства по туризму о роли Бакинской декларации 27 октября 16:34 (UTC+04), Туризм 636
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 16:23 (UTC+04), Общество 1 251
В Азербайджане меняют правила штрафов за телефон за рулем 27 октября 16:24 (UTC+04), Общество 446
Орхан Набизаде рассказал о проекте "Древний камень, современная память" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 27 октября 16:12 (UTC+04), Культура 666
Кровавая борьба за власть в Армении - чьи интересы стояли за терактом 27 октября? 27 октября 16:00 (UTC+04), Политика 6 963
Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 27 октября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 879
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 27 октября 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 595
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 27 октября 15:51 (UTC+04), Культура 620
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 250
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 27 октября 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 661
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 27 октября 15:36 (UTC+04), Экономика 992
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 27 октября 15:33 (UTC+04), Экономика 877
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 27 октября 15:25 (UTC+04), Автоновости 681
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 27 октября 15:21 (UTC+04), Культура 614
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 27 октября 15:17 (UTC+04), Общество 677
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 27 октября 15:00 (UTC+04), В мире 901
Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО 27 октября 14:57 (UTC+04), Экономика 895
В Азербайджане разрабатывают рамки цифровых компетенций населения 27 октября 14:54 (UTC+04), Общество 619
Семейная ссора закончилась убийством в Сальяне - ОБНОВЛЕНО 27 октября 14:53 (UTC+04), Общество 733
В Агдамском промпарке появится новое предприятие 27 октября 14:49 (UTC+04), Экономика 917
Вынесен приговор бизнесмену, обвиняемому в избиении известной модели 27 октября 14:46 (UTC+04), Общество 765
Казахстан намерен производить свои беспилотники 27 октября 14:43 (UTC+04), В мире 909
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ВИДЕО 27 октября 14:41 (UTC+04), Официальная хроника 7 233
В Азербайджане уточнят требования к качеству интернет-услуг 27 октября 14:35 (UTC+04), Общество 673
Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье 27 октября 14:28 (UTC+04), Общество 765
В Международном центре мугама прозвучал "Раст" - ФОТО 27 октября 14:22 (UTC+04), Культура 609
Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 27 октября 14:20 (UTC+04), Политика 4 903
В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 27 октября 14:16 (UTC+04), Общество 779
В Баку прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО 27 октября 14:10 (UTC+04), Спорт 744
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 940
В Азербайджане разработали ИИ-платформу в сфере права 27 октября 13:49 (UTC+04), Политика 912
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