Армения передала неточные карты минных полей

При первом ознакомлении с картами минных полей, переданными Арменией, создается впечатление, что они неточные.

Об этом сказал в среду председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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