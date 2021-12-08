https://news.day.az/politics/1413282.html Армения передала неточные карты минных полей - ANAMA
Армения передала неточные карты минных полей - ANAMA
При первом ознакомлении с картами минных полей, переданными Арменией, создается впечатление, что они неточные.
Об этом сказал в среду председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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