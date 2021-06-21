Время кочарянов и саргсянов в Армении уходит в прошлое. Карабах - это Азербайджан, и не случайно карабахский клан проиграл партии Пашиняна на выборах 20 июня.

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов.

"Надеюсь, что партия Никола Пашиняна в итоге наберет голоса, необходимые для формирования нового правительства, и при этом не будет потрясений для страны со стороны проигравших лидеров карабахского клана. Кочарян и Саргсян довели Армению до состояния войны, накачивая ненавистью к соседям население, а Пашинян всего лишь сыграл роль детонатора в этой взрывоопасной ситуации", - сказал Михайлов.

По мнению российского эксперта, несмотря на все нюансы и нарушения, выборы состоялись и армянский народ сделал свой выбор. Хотя Армения потерпела поражение в войне именно под руководством Пашиняна, армяне вновь проголосовали за него, поверив, что у страны есть будущее, которое без мира с соседями невозможно. Именно Пашинян должен довести до логического конца договоренности от 10 ноября, считает Михайлов.

"Именно он должен сейчас, в этот переходный период привести страну к миру и стабильности. Армения должна забыть о реванше и националистических устремлениях и начать превращаться в нормальное государство, которое будет жить в мире с Азербайджаном и Турцией. Эти выборы дали региону надежду на то, что Армения может стать добропорядочным соседом. Когда соседи перестанут видеть в Армении угрозу для стабильности региона и откроют свои экономические пространства армянам, армянский народ от этого только выиграет", - подчеркнул Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева