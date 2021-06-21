Армянское общество уже устало от постоянной блокировки Армении

Армянское общество уже устало от постоянной блокировки Армении.

Об этом сказал Trend политолог, председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев, передает Day.Az.

"Выборы прошли в очень напряженной обстановке. Победил Никол Пашинян. В Армении существует несколько кланов, "карабахским кланом" руководят Саргсян и Кочарян, которые участвовали в геноциде азербайджанцев, включая события в Ходжалы", - сказал Бабаев.

По его словам, армянское общество уже устало от постоянной блокировки Армении.

"Итоги выборов еще раз продемонстрировали, что большинство граждан страны голосовали за будущее Армении, а не за прошлое. Это еще раз доказало, что Армения должна стремиться способствовать миру на Кавказе, к экономическому развитию, а также формированию дружественных отношений с Турцией, Азербайджаном и Грузией", - отметил Бабаев.

Что касается остальных кандидатов, которые набрали небольшое количество голосов, то их политическая деятельность дала трещину, и итоги выборов ясно свидетельствуют об этом, отметил он.

По словам эксперта, ситуация в Армении будет накаляться, возможна дестабилизация и прочие столкновения, тем более что проигрыш в войне с Азербайджаном, экономический кризис и пандемия еще больше накаляют обстановку.

"Мне понравилось выступление Левона Тер-Петросяна в качестве сторонника Пашиняна, в котором он сказал, что лозунг "Великая Армения от моря до моря" уже устарел и пора выступить за стабильность армянского государства. А стабильность - это, прежде всего, отказ от притязаний на чужие земли и территории", - сказал Бабаев.