"Возврат Гадрута" отменяется?

В Армении прошли внеочередные парламентские выборы. Учитывая, что сама Армения далека от понятия "демократическое государство", об их демократичности речи быть не может. Многочисленные нарушения, драки, взаимные оскорбления, применение административного ресурса, разборки в традициях армянского криминалитета, запрещенные приемы со стороны самих кандидатов, нацистская пропаганда, противоречащие международному праву и уголовному кодексу призывы. В общем, все, как обычно.

Однако в этот раз была выше, чем обычно, активность избирателей. Объяснить это не сложно. Итоги второй карабахской войны, отчетливо продемонстрировавшей, кто есть кто в нашем регионе, думается, начали таки влиять на осознание армянским обществом реалий. И это осознание погнало армян на избирательные пункты, потому что перспектива "вернуть Гадруг и Шушу", обещанная карабахским кланом, вдохновляла их лишь на словах, а в реальности стала для них навязчивым кошмаром. Армяне, голосуя, думали не о Николе Пашиняне, Кочаряне или ком-то еще. Они думали о том, что будет, если обещающие "вернуть Гадрут" окажутся у власти, и сколько еще гробов в этом случае поступит в Армению после попытки выполнить предвыборное обещание. То есть победа блока Пашиняна показывает, какой процент населения Армении проснулся, а какой еще продолжает пребывать в мутных фантазиях. И то, что количество первых растет, не может не радовать.

Позиции Баку таковы, что кто бы не пришел к власти в Ереване, ему придется в конечном итоге включить здравомыслие, чтобы не потерять страну. Пашинян это был бы, Кочарян или Царукян. Ни одному из терзавших накануне друг друга блоков не удалось бы устоять. Бессмысленно было бы даже просто пытаться что-то противопоставить позициям Азербайджана. Это понимают все, понимает и карабахский клан, представитель которого Роберт Кочарян в ходе предвыборной кампании старался казаться белым и пушистым и строил азербайджанской стороне глазки. Хотя получалось у него это плохо, даже он понимал - все теперь зависит от Баку, и чтобы тот хотя бы на расстоянии "социальной дистанции" принял военного преступника, ему надо очень постараться. И он старался.

Уже известно, что выборы выиграл блок Пашиняна. Что очень показательно с точки зрения тех самых перемен в самосознании армянского народа. До осени 2020 года, когда недовольство премьером в Армении дошло до пика, у Кочаряна было больше шансов, потому что армянское общество еще пребывало в полусне, окруженное миражами безграничного величия, непобедимости и силы. К сожалению, разрушение иллюзий стоило армянам, согласно неофициальным источникам, почти десятка тысяч жизней. Для дышащей на ладан демографии маленькой страны это страшная потеря. О горе тысяч армянских матерей, овдовевших жен и осиротевших детей мы уже не говорим. Поражение вернуло наших соседей к реальности. Карабахский клан этого не ожидал. Рассчитывая, что валяющему дурачка популисту Пашиняну проигрыша в войне не простят, карабахцы выдвинулись в атаку. Но у них уже не было шансов, потому что, несмотря на столетия зомбирования, способность к самостоятельному логическому анализу армянский народ все же не утратил и с горечью осознал, что лучше было бы Армении в начале 90-х не побеждать.

Сейчас карабахский клан делает попытку снова въехать на танке во власть, как это было в 1998 и в 2008 годах. Кочарян уже объявил о непризнании итогов выборов и призвал сторонников к неповиновению. Несмотря на свое комсомольско-чиновничье прошлое и знакомство с постулатами марксизма-ленинизма, он не понимает, что хотя верхи еще могут, низы уже не хотят. Голосование на выборах 20 июня это ясно показало.

В соцсетях сегодня много рассуждений о том, стал бы Баку иметь дело с Робертом Кочаряном в качестве премьер-министра Армении или нет. Сами армяне прекрасно понимают, что главным признаком хорошего премьера для Армении в новых реалиях является то, принимает ли его азербайджанская сторона. Тут у Кочаряна позиции очень слабы, потому что этот деятель - военный преступник, причастный к этническим чисткам мирного азербайджанского населения Карабаха. На его руках кровь азербайджанских детей и стариков, и вычеркнуть этот факт из кочаряновского CV невозможно. Конечно, если бы армянский народ избрал своим лидером его, Баку пришлось бы иметь с ним дело, хотя бы выдерживая дистанцию, как приходилось в течение двадцати лет садиться за стол переговоров с бывшими полевыми командирами и убийцами. Но личность военного преступника была бы препятствием для реального сближения, потому что есть вещи, которые не забываются и дипломатическому протоколу не поддаются.

Что касается Никола Пашиняна, то у него нет подобного бекграунда, в этом плане он чист. Как глава государства и верховный главнокомандующий, он, конечно, не может считаться непричастным к военным преступлениям, совершенным армянской стороной в период 44-дневной войны, но он все же не сидел на танке и не колол штыками беременных женщин и младенцев. Проблема Никола в том, что он в своей стране в дни войны ничего не контролировал. В первую очередь, он не контролировал собственные вооруженные силы, если таковыми можно назвать разрозненные банды разряженных в военную форму людей. Как можно узнать из армянских источников, не контролирует он армию и сегодня - та голосовала за блок Кочаряна, хотя в позоре "армянского оружия" виноват вовсе не Пашинян.

Какой вывод можно сделать из вышесказанного? "Возврат Гадрута и Шуши" отменяется. Чему, думается, армянское общество несказанно радо.

Лейла Таривердиева