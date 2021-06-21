Габрелянов "развел" Кочаряна на 3 млн долларов

Похоже, что Роберта Кочарярна второй раз подряд развел на бабки известный российский медиаменеджер армянского происхождения Арам Габрелянов.

Как передает Day.Az, об этом в своем Телеграм-канале написал известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Как говорят в московских гостиных, не хило так развел - это не прежние 600 тыс. баксов, а в этот раз уже около 3 лямов зелеными. Обещал поддержку и победу. По факту же - кинул.

Ничего личного - бизнес как обычно! Кому война, а кому мать родна...", - написал Коротченко.