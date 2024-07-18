- новое и мощное оружие в борьбе с колониализмом - Аббас Аббасов

Международный фронт свободы - новое и мощное оружие в борьбе с колониализмом в современном мире.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов в рамках I съезда, организованного Народным союзом освобождения Гваделупы при поддержке Бакинской инициативной группы и при участии официальных лиц из Корсики, Меланезии, Полинезии, стран Карибского бассейна и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма.

Он отметил, что Международный фронт свободы поможет многим добиться справедливости - независимости.

"Мы думаем, что в будущем ряды организации пополнятся, и к ней присоединятся другие страны, пострадавшие от колониализма", - добавил Аббасов.

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