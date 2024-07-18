В Баку подписана Декларация о создании Международного фронта свободы

По итогам проведенного в Баку I съезда, организованного Народным союзом освобождения Гваделупы при поддержке Бакинской инициативной группы и при участии официальных представителей ряда стран, пострадавших от французского колониализма, была подписана Декларация о создании Международного фронта свободы.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписали представители 14 стран, пострадавших от колониализма - участников съезда.

Было отмечено, что о положениях документа и других деталях будет подробно рассказано на пресс-конференции после церемонии.

Как сообщалось ранее, 17-18 июля в Баку состоялся I съезд с участием около 20 политических партий и руководителей движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, Карибского бассейна и группы Антильских островов, пострадавших от французского колониализма, организованный Народным союзом освобождения Гваделупы при поддержке Бакинской инициативной группы.

По итогам двухдневных закрытых дискуссий руководящие лица политических партий и движений, борющихся за независимость во французских колониях, договорились о создании единого фронта - Международного фронта свободы французских колоний.

Присутствовавшие на съезде уполномоченные должностные лица 17 французских и нидерландских колоний подписали итоговую декларацию о создании "Международного фронта свободы". Также участники утвердили Устав Фронта.

В декларации особо подчеркнута важная роль Азербайджана в процессе деколонизации, а также поддержка и приверженность Бакинской инициативной группы борьбе за свободу колониальных территорий и выражена благодарность Азербайджану.

В документе осуждалась расистская и репрессивная политика французского колониализма, в частности, резко осуждались преступления, совершенные французским правительством в Новой Каледонии и на других колониальных территориях.

Создание Международного фронта свободы означает создание централизованной платформы против французского колониализма - единого зонта. Участники съезда решили более сплоченно организовать борьбу за независимость, а также скоординировать свою деятельность на пути к обретению независимости путем победы над французским колониализмом.

Фронт, который будет открыт для членства других территорий, находящихся в настоящее время под колониальным правлением, направлен на объединение усилий французских колоний в процессе деколонизации и на то, чтобы в полной мере довести вопросы самоопределения до мирового сообщества.

Кроме того, будущая деятельность Фронта включает в себя разработку стратегии по ликвидации колониализма, в том числе Плана действий и Повестки, и представление ее международным организациям.

Отметим, что проведение Съезда французских колоний стало возможным именно благодаря вкладу в процесс деколонизации взявшего на себя роль локомотива в период председательства в Движении неприсоединения Азербайджана.

Напомним, что Бакинская инициативная группа продолжает поддерживать справедливую борьбу французских колоний за свободу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!