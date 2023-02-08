Арарат Мирзоян ломается как тинейджер

Автор: Мехти Ахмедзаде

После Второй Карабахской войны, завершившейся позорным поражением Армении, Баку, несмотря на свою победу и право победителя, не раз предлагал Еревану сесть за стол переговоров и, в конечном итоге, подписать мирный договор, провести делимитацию и демаркацию границ, которые бы укрепили хрупкий мир в регионе. Заключение подобного договора нужно, в первую очередь, самой Армении, ведь в перспективе она смогла бы возродить свою убитую ею самой экономику в результате оккупации азербайджанских земель.

Но Ереван постоянно тянет, уворачивается от ответов, уклоняется от обязательств. Объясняется это, в первую очередь, трусостью армянского руководства, которое на протяжении десятилетий занималось пропагандой ненависти к азербайджанцам. Боятся, что промытые до мозга костей жители страны свергнут их. То есть пропаганда в конце концов ударила по самому же Еревану, который сам себе перекрывает все пути для развития.

Напомним, что при посредствичестве разных стран, вовлеченных в процессы на Южном Кавказе, регулярно проводились встречи на высшем уровне и уровне вице-премьеров, министров. Например, в декабре прошлого года должна была состояться еще одна встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении, но в последний момент армянская сторона решила не участвовать. Встретились лишь Дхейхун Байрамов и Сергей Лавров.

Последний на встрече заявил, что шла подготовка к этому мероприятию и выразил сожаление, что такая возможность упущена.

"Какие бы ни возникали вопросы на земле, я убежден, что тем более нужно регулярно встречаться, договариваться, укреплять доверие и создавать почву для того, чтобы все вопросы были урегулированы", - сказал Сергей Лавров, комментируя отсутствие Армении на встрече с Джейхуном Байрамовым.

В общем, опять Ереван сорвал то, что должно было бы идти во благо региона. А сегодня глава армянского МИД-а Арарат Мирзоян вышел оправдываться.

На пресс-конференции со своим хорватским коллегой он заявил о готовности провести встречу с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и России.



"Мы не отменяли московскую встречу глав МИД, а отложили. И в определенный удобный момент задействуем эту встречу. Встреча может быть и в Москве, и в другом месте. Выбор места важен, но чрезмерно существенного влияния на процесс не имеет. Но мы готовы к очередной встрече в Москве", - сказал Мирзоян, что больше похоже не на ответ министра, а на оправдание девушки-тинейджера, от которой никогда невозможно получить вразумительный и прямой ответ.

Удобный момент, мне сейчас некомфортно, я занята, у меня проблемы и все прочее, что обычно говорит молодежь, чтобы не брать на себя какую-то ответственность или не делать то, что ей не хочется делать.

Если Мирзоян готов к встрече, то зачем сорвал ее? Ощущение, что министр ломается, то ли смелости набраться не может перед первым свиданием, хотя оно далеко не первое.

Подобное отношение к серьезным вопросам подрывает и без того расшатанный до невозможности и мизирный авторитет Еревана. Завтра Армения наберется смелости, а Баку и России это уже будет неинтересно, ибо поздно спохватились. Время не стоит на месте, так же как и процессы. Никто не собирается ждать пока в Мирзояне проснется мужество обсуждать важные региональные вопросы. Мы просто будем решать их сами, без участия Армении.

Непостоянство, демострируемое Ереваном, сильным игрокам ни к чему. Иметь дело с таким собеседником - пустая трата времени.

Пашиняну, Мирзояну и другим лицам, представляющим Армению, пора браться за ум и сделать логичные и разумные шаги, а не проявлять бесконечную неопределенность.