Землетрясение в Турции проверило соседей на цивилизованность

Автор: Лейла Таривердиева

Цивилизованность общества определяется его приверженностью к общечеловеческим ценностям. Землетрясение в Турции и Сирии позволило выявить, какое общество может считаться цивилизованным, а какому еще до этого уровня расти и расти.

Бедствие, постигшее сирийский народ, несомненно, ужасно, но сейчас мы будем говорить о Турции, потому что это братская нам страна. Мы одна семья, а члены семьи в трудной ситуации всегда в первую очередь стараются помочь друг другу, а уже потом другим. Азербайджан, как мы уже неоднократно отмечали, уже сделал и продолжает делать для турецкого народа все, что в его силах. На помощь Турции пришли и многие другие страны. В том числе Греция, хотя отношения между Анкарой и Афинами достаточно сложные. Более того, греческие СМИ и общественность жестко отреагировали на высмеивающую горе турецкого народа карикатуру во французской Charlie Hebdo. Жители Греции в эти дни организовали флешмоб в социальных сетях "Вся Греция с вами" в знак солидарности с Турцией. Премьер-министр Мицотакис сделал заявление в поддержку турецкого народа, правящая и оппозиционные партии страны объявили кампании по сбору помощи пострадавшим. То есть греки доказали, что действительно являются древней цивилизацией, которой не чужды общечеловеческие ценности. Эти ценности требуют забывать о политических дрязгах, когда речь идет о подобной трагедии. От разгула стихии никто не застрахован и каждая нормальная страна это осознает.

А теперь об Армении. В принципе, с ней все ясно. Армянский сегмент соцсетей это зеркало, в котором ярко отражается вся суть армянского национализма. Сочувствие тут редкий гость. Не встретишь его и на страницах армянских СМИ. Либо сухие новости, либо идиотские комментарии "а вот турки в свое время", либо странные прогнозы относительно того, какую пользу может поиметь Армения от участия в спасательных операциях в Турции. Как не странно, Армения отправила туда немного спасателей. В Сирию она первоначально собиралась отправить только гуманитарную помощь, а вот в Турции решила покрасоваться только яркими жилетками и не отстать от планеты всей. В Сирии, куда отправили спасательные силы немного стран, армян никто бы не заметил, а тут можно встать в один строй с мировыми гигантами.

Армянские политологи уже говорят о политических дивидендах, которые может получить Ереван от этой акции. Именно акции, пиар-акции. Зная особенности характера соседей, стоит ожидать, что в дальнейшем они будут к месту и не к месту напоминать туркам, как армяне там всех спасли. Пускай, если действительно смогут спасти жизни. Судя по фото в соцсетях, яркие жилетки как-то не очень похожи на людей, сильно озабоченные спасением пострадавших. Разгуливают по руинам, руки в карманах, работают лениво, больше наблюдают. Во время операции ОДКБ в Казахстане в начале прошлого года тоже говорилось о якобы участии армянских миротворцев в стабилизации ситуации в стране, хотя армяне отличились лишь "охраной" пустующего рынка.

Узко националистический характер носят и публикуемые армянскими СМИ статистические данные. Главное для армянской стороны - сколько погибло армян, а десятки тысяч других людей побоку. Это касается статистики не только по Турции, но и по дружественной, как уточняют армянские СМИ, Сирии.

Решением Пашиняна отправить спасателей в Турцию в Армении были очень многие недовольны. Теперь, когда предотвратить этого не удалось, пользователи соцсетей дают своим спасателям советы в стиле нждеизма - добить кого найдут, закопать глубже, пройти мимо и так далее. Может быть, поэтому яркие жилетки без дела прохаживаются по руинам, когда под ногами могут оказаться еще живые люди?

Азербайджанские спасатели, едва прибыв на место, сразу включились в работу, на сегодня ими уже спасены десятки людей, более сотни погибших подняты из руин и уже не числятся без вести пропавшими. Это не подвиг, это работа. Эти парни делают свое дело, они для того и отправлены в пострадавший от землетрясения город - чтобы спасать. Скажем честно - не знаем, были бы отправлены в Армению азербайджанские спасатели в случае беды или нет. Но точно знаем - если бы такое решение было принято, наши спасатели делали бы свое дело так же добросовестно и с горячим сердцем, как делают его в Турции. Независимо от того, кто по национальности спасаемые ими люди.

Быть спасателем и иметь возможность спасти чьи-то жизни - это большое счастье, даже избранность. Наблюдая в Сети за сценами спасения людей из руин, мы радуемся не только за спасенных, но и за тех, кому выпало счастье спасти жизнь другому человеку. 27 гражданам Армении дан шанс испытать это счастье, не важно, с каким расчетом они отправлены в Турцию и к чему их побуждают соотечественники. Воспользуются ли они им? Увидим.