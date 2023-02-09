Братство, которое не купишь

Автор: Лейла Таривердиева

8 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Турции в нашей стране. Глава государства побеседовал с послом Турецкой Республики в нашей стране Джахитом Багчи и выразил уверенность, что Турция преодолеет выпавшие на ее долю трудности, а Азербайджан, со своей стороны, готов подключиться к восстановительным работам. Азербайджан и Турция - один кулак, одно сердце, одна душа. Быть рядом с Турцией в эти трудные дни для нас большая честь, сказал он.

Слова о готовности Азербайджана присоединиться к восстановительным работам звучат совершенно естественно. И в Турции, и в Азербайджане знают, что если об этом говорит Президент, значит, Баку уже разрабатывает соответствующие планы и изучает возможности. Да, сейчас еще идут спасательные работы, еще есть надежда найти под завалами живых, но рано или поздно разрушенные города нужно будет поднимать из руин, и готовиться к этому стоит уже сейчас. У Азербайджана в этом плане, к сожалению, имеется горький опыт. Разница лишь в том, что его города разрушала не стихия, а люди.

Время восстанавливать города обязательно придет, а пока мы все молимся за то, чтобы росла статистика не только погибших, но и выживших, тех, кто дождался спасения. Тем, кто пострадал в катаклизме, кто выжил, требуется помощь, и очень масштабная, потому что эти люди лишились всего - родных и близких, домов, части своей души. Что-то из этого вернуть трудно, а что-то невозможно, но в Азербайджане подходят к этому с другой точки зрения: каждый может подарить этим людям частицу своего тепла через помощь всем, чем может помочь.

Как сказал Президент Азербайджана, наши люди добровольно приносят то, что у них есть, чтобы поддержать братьев и сестер в Турции. "Мы еще раз показываем всему миру, что по-настоящему братские отношения существуют не только на уровне государств, глав государств, но и на уровне людей, и это естественно", - сказал он. И это верно. Грош цена была бы братству Азербайджана и Турции, если бы оно поддерживалось только политиками.

Третий день жители Баку несут одежду, одеяла, обогреватели, предметы первой необходимости, медикаменты в пункты сбора. Первоначально главным местом сбора гуманитарной помощи был назначен один из магазинов турецкой мебельной сети, однако оказалось, что этого недостаточно - люди несут тюки, сумки, коробки и контейнеры без остановки, и складировать помощь в конце концов пришлось на улице. Поэтому место сбора было перенесено в крупный спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева. Однако и тут, судя по видеокадрам, на арене уже практически не остается места. А помощь идет и идет. Пожалуй, тем, что уже собрано жителями столицы, можно согреть и одеть половину пострадавших в Кахраманмараше.

Масштабную программу помощи готовит Фонд Гейдара Алиева. Как отметил глава государства, все ресурсы Фонда, все люди, работающие при Фонде, уже подключились к этой кампании помощи.

К помощи пострадавшим в Турции подключились предприниматели, общественные и гуманитарные организации, финансовые структуры. Первым открыло счет для сбора средств Азербайджанское общество Красного Полумесяца, за ним последовали другие структуры. По поручению главы государства, все вопросы, связанные с оказанием помощи, будут решаться из одного центра, из Администрации Президента. Кроме того, Азербайджан готов принять раненых из Турции. В больницах страны созданы необходимые условия, в Баку и других городах, в том числе в Нахчыванской АР, уже выделены койки, и в случае необходимости азербайджанская сторона готова доставить для лечения пострадавших. Готовы и волонтеры. Как известно, в Азербайджане в последние годы очень активно развивается волонтерское движение. Волонтеры идут туда, где нужна помощь.

Сегодня была опубликована статистика касательно помощи, оказанной азербайджанской стороной. Цифры, много цифр. А будет еще больше. Азербайджан во всеоружии и готов оказать любую помощь братской стране. И уже оказывает. Наши спасатели уже спасают жизни, борются за каждого оставшегося под завалами человека. Наши медики уже помогают раненым. Наши гуманитарные грузы уже на пути в Турцию. Так и должно быть, когда речь идет о членах одной семьи. А наши страны именно семья, и природная катастрофа позволила еще раз доказать, насколько крепки эти братские узы.

Хотя доказывать братство наших народов и стран необходимости, думается, нет. Этому братству не один год, оно проверено временем, историей, общими потерями и общими победами. В Турции, несмотря на то, что прошло столько лет, до сих пор вспоминают, как в апреле 2014 года на юбилейном саммите Восточного партнерства в Праге Президент Азербайджана жестко осадил критиков Анкары и встал на ее защиту. "Представителей Турции за этим столом нет. Но я здесь", - заявил Президент Ильхам Алиев главе Армении, обрушившемуся с критикой на Анкару, представители которой в Праге не присутствовали. Это был очень четкий сигнал, который услышали все. В истории азербайджано-турецких отношений были и прежде серьезные сигналы, но их сторонние акторы старались не замечать, пока Президент Азербайджана не поставил все точки над "и".

И Турция, и Азербайджан неоднократно подкрепляли делами свое братство, у которого большая история. В нашей стране до сих пор хранят священную память о турецких солдатах, павших в боях за свободу Азербайджана в начале прошлого столетия. Все эти годы, даже в советское время, местные жители оберегали могилы турецких воинов, расположенные в разных регионах республики. Такие захоронения можно встретить везде, где когда-то прошла Кавказская исламская армия, где шли бои - в Баку, в Шекинском, Шамахинском, Гейчайском, Кюрдамирском, Нефтчалинском, Губинском, Гаджигабульском районах.

Турция всегда стоит горой за Азербайджан - и наоборот. Турция закрыла границы с Арменией из-за ее агрессорской политики. Эти границы до сих пор закрыты, несмотря на все давление и шантаж, которому Анкара подвергалась тридцать лет со стороны западных союзников Армении. Турция была надежной опорой для Азербайджана в дни Второй Карабахской войны. Ее политическая, дипломатическая и военно-техническая поддержка была неоценима. Да само имя этого государства уже отпугивало тех, кто желал вмешаться в войну на стороне агрессора. Победа азербайджанского народа была победой и турецкого народа. Как сегодняшняя беда турецких братьев и сестер воспринимается в нашей стране как своя собственная.

Президент Ильхам Алиев не преувеличивает, когда говорит, что Азербайджан всегда рядом с Турцией. Вспомним лесные пожары 2021 года. О героизме азербайджанских пожарных и той помощи, которую оказал Азербайджан, в братской стране помнят. И знают, что у них есть, на кого положиться. Азербайджанцы и турки вместе бились при Чанаккале, вместе освобождали Баку, а после восстановления Азербайджаном независимости вместе развивают регион и дают ему энергию противостоять внешним силам. В нашем регионе сейчас два центра силы - Анкара и Баку. Два народа-созидателя сплотились в единое целое, с одним, как сказал Президент Азербайджана, сердцем и одной душой.

И самое главное - это единство совершенно естественно. Его нельзя было придумать и насаждать искусственно. Хотя недругам хочется думать иначе, но Азербайджан и Турция это действительно один народ - два государства. Великий Гейдар Алиев знал, что говорит.