Военно-медицинский персонал из Азербайджана приступил к деятельности в Кахраманмараше

Согласно поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, военно-медицинский персонал Азербайджанской Армии, командированный в Турцию, приступил к деятельности в Кахраманмараше.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Наши военные врачи в полевом госпитале в координации с сотрудниками Министерства здравоохранения Турции принимают активное участие в работе по приему, регистрации, оперированию и отправке пострадавших в результате землетрясения в другие медицинские учреждения", - говорится в сообщении Минобороны.