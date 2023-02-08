https://news.day.az/politics/1536300.html Военно-медицинский персонал из Азербайджана приступил к деятельности в Кахраманмараше - ФОТО
Военно-медицинский персонал из Азербайджана приступил к деятельности в Кахраманмараше - ФОТО
Согласно поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, военно-медицинский персонал Азербайджанской Армии, командированный в Турцию, приступил к деятельности в Кахраманмараше.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"Наши военные врачи в полевом госпитале в координации с сотрудниками Министерства здравоохранения Турции принимают активное участие в работе по приему, регистрации, оперированию и отправке пострадавших в результате землетрясения в другие медицинские учреждения", - говорится в сообщении Минобороны.
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