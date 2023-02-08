Президент Ильхам Алиев: Мы готовы присоединиться и к восстановительным работам в Турции

Мы готовы присоединиться и к восстановительным работам в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 8 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находясь в посольстве Турции в Азербайджане.

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