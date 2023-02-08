Президент Ильхам Алиев посетил посольство Турции в Азербайджане, выразил соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате землетрясения

8 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил посольство Турции в Азербайджане, выразил соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате землетрясения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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