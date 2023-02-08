https://news.day.az/officialchronicle/1536183.html Президент Ильхам Алиев посетил посольство Турции в Азербайджане, выразил соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате землетрясения - ФОТО
Президент Ильхам Алиев посетил посольство Турции в Азербайджане, выразил соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате землетрясения - ФОТО
8 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил посольство Турции в Азербайджане, выразил соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате землетрясения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре