Трагедия Турции потрясла мир, но обрадовала армянство

Автор: Лейла Таривердиева

Армянские пользователи соцсетей с утра понедельника пребывают в радостном возбуждении. Страшное землетрясение в Турции, сотни жертв и тысячи пострадавших - это для армянства повод порадоваться, поерничать и помракобесить. "Хорошо начинается неделя", - пишут армяне, выставляя под кошмарными кадрами веселые смайлики. У них праздник, каждый раздавленный рухнувшим домом турецкий ребенок - это монета в копилку "армянских побед".

Вспомним турецкие лесные пожары 2021 года, скрасившие унылые будни армянам и взбодрившие ненадолго их патриотический дух. С прекращением пожаров угас и этот дух. Вспомним ноябрь 2020 года, когда после разрушительного землетрясения в Измире (погибли 116, пострадали 1035) армянский сегмент соцсетей был полон радости и торжества. Еще не завершилась Вторая карабахская война, и армянские мракобесы вовсю кричали о "божьей каре" за поддержку Турцией Азербайджана. Эту вакханалию, помнится, заметили и украинские СМИ, но там называли авторов радостных комментариев троллями. В Украине недостаточно знакомы с проявлениями армянского националистического мышления, поэтому не могли поверить, что брызжут слюной от радости не тролли, а самые что ни на есть реально существующие армянские пользователи. Самые обычные, рядовые армяне.

Тем временем Никол Пашинян заявил о готовности Армении отправить помощь Турции, пострадавшей от землетрясения. Пока в армянском обществе праздник, руководство страны старается не отставать от цивилизованного мира и показать, что в Армении не все так плохо, как видится, что она не изгой и идет в ногу со всеми. Даже Иран предложил пострадавшей от стихии стране помощь. Недавно в иранском Хое произошло землетрясение, разрушившее город и оставившее тысячи этнических азербайджанцев на улице. Иран оттолкнул руку помощи, протянутую Турцией пострадавшим, так же, как и руку Азербайджана. И Армения, и Иран интерпретируют катастрофическое землетрясение в Турции, получая удовольствие каждый по-своему. Армяне орут, что это "расплата за армянские слезы", а иранские мракобесы наперегонки записывают ролики о "божьей каре за непокрытых женщин". И то, и другое отвратительно. Свою помощь сегодня Тегеран предложил Анкаре, скорее, для галочки, как и Армения - чтобы не отставать от планеты всей. Как-никак ближайшие соседи.

Занятно, что многие в Армении сейчас осуждают Пашиняна. Мол, как он может предлагать помощь такой-сякой Турции. У армянства феноменальная память - в ней остается то, чего на самом деле не было, но почему-то не задерживаются реально имевшие место события. В Армении никто сегодня не вспоминает о помощи, которую оказала та самая ненавистная им Турция Армянской ССР после Спитакского землетрясения. Эту помощь и в то время старались не афишировать и не замечать. И только на 20-летие землетрясения, в 2008 году тогдашний президент Серж Саргсян снизошел до того, чтобы поблагодарить Анкару. В письме Абдулле Гюлю он написал: "Мы благодарим Турцию и турецкий народ за поддержку после землетрясения. Мы уверены, она никогда не будет забыта".

Но она была забыта. Прочно забыта. А большинству населения Армении даже не было об этой помощи известно. Как большинство по сей день не знают об азербайджанских спасателях, самолет с которыми был сбит на территории Армении. И это в советское то время! Летевший из Азербайджана военно-транспортный ИЛ-76 был сбит вблизи Гюмри (тогдашнего Ленинакана). Из около 80 находившихся на борту человек в живых остался только один, но и его подразделениям советской армии пришлось буквально спасать от растерзания толпой армян, сбежавшихся к месту катастрофы, чтобы расправиться с выжившими. Не повезло также самолету, который летел с грузом помощи из Югославии по принятому международному маршруту через Болгарию и Турцию. Так как самолет двигался со стороны Турции, армяне приняли его за турецкий и сбили на подлете к Еревану. Не важно, что он вез гуманитарный груз, летел на помощь пострадавшим армянам, главное - он летел с турецкой стороны. Такие же пещерные мотивы двигали армянами, когда они сливали в канализацию кровь, которую сдавали жители Азербайджана для пострадавших в Спитаке (Хамамлы). Это была "грязная" кровь, которая испортила бы реликтовые армянские гены. А ведь эта кровь могла спасти сотни жизней.

Примечательно, что в Музее гражданской авиации Армении посетителям рассказывают об экипажах вышеуказанных двух воздушных судов. Но только о пилотах - российских летчиках. И рассказывают о них как о героях. А о пассажирах и о том, откуда летел Ил-76, память в Армении преднамеренно стерта. Формируя спасательную группу, в Баку надеялись, что это как-то поможет восстановлению отношений. Но это был несерьезный расчет. Политикам в Баку стоило учесть, что в тот период в Армении вовсю шли этнические чистки. Ноябрь-декабрь 1988 года были наиболее "продуктивными" для армянских националистов. Как раз на 7 декабря 1988 года армянские банды планировали нападение на ряд азербайджанских сел Спитакского района (правильное название Хамамлинский район). С утра было перекрыто движение в сторону района. Жители уже услышали первые выстрелы, когда затряслась земля. Казалось бы, в Азербайджане тоже могли бы радоваться и говорить о "каре". Но вместо этого в республике сопереживали и собирали гуманитарную помощь и "грязную" кровь, которая в Армении уничтожалась...

Землетрясение в Турции 6 февраля 2023 года - это страшная трагедия. Это стихия, которую никто не может предсказать до минуты и тем более предотвратить. Тектонические сдвиги в недрах планеты неподвластны человеку. Но вот что ему под силу - это не терять человеческое лицо. Те, кто соревнуются в остроумии и мракобесии, радуясь каждому обновлению новости о числе жертв, должны знать, что бог их уже наказал, лишив человеческого облика. Турция справится, оправится, поднимется и отстроится. А вот Армении лучше подумать о себе - о том, почему, получая помощь и поддержку всего мира, она так и осталась в руинах спитакской катастрофы.