Мощное землетрясение в Турции, есть погибшие и раненые

9:11

76 человек погибли и еще 440 пострадали в результате разрушительного землетрясения в семи провинциях Турции. Такие данные привели в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD)

Как передает Day.Az, там подчеркнули, что основной удар пришелся на район Пазарчик в Кахраманмараше.

08:52

Подземные толчки в Турции продолжаются.

Как передает Day.Az, об этом сообщает государственное Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД). В целом зафиксировано более 32 толчков магнитудой 6,2 и 6,0

08:34

По меньшей мере 51 человек погиб в понедельник в результате мощного землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные губернаторов провинций Диярбакыр, Малатья, Османие и Шанлыурфа, пострадавших от стихийного бедствия.

На данный момент известно, что в Диярбакыре погибли шесть человек, в Османие - семь, в Шанлыурфе - 15, в Малатье - 23.

07:07

Глава министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги в нескольких регионах страны из-за землетрясения, пишет Hürriyet.

Жители сразу нескольких городов, в том числе Кайсери, Аданы, Мерсина, сообщили, что толчки ощущались в Багдаде. По данным газеты, мощность землетрясения была 7,4 балла.

Минимум 10 человек погибли в турецкой провинции Шанлыурфа в результате землетрясения.

По меньшей мере 16 домов обрушились в понедельник в турецкой провинции Шанлыурфа после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на юго-востоке страны. Об этом сообщил телеканал TRT.

По его данным, в регионе идут работы по поиску и извлечению людей из-под завалов.

Как сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 по местному времени (совпадает с мск). Затем подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе. В нескольких провинциях зафиксированы разрушения. Государственное ТВ в прямом эфире демонстрирует кадры из ряда провинций, находящихся на юго-востоке Турции. Их жители, несмотря на холод, покидают свои дома, опасаясь повторных подземных толчков.

07:05

Три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6 произошли в понедельник в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции вслед за мощным землетрясением магнитудой 7,4. Об этом сообщает государственное Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД).

По его информации, два землетрясения магнитудой 6,4 и 6,6 зафиксированы в районе Нурдагы, подземные толчки магнитудой 6,6 отметили в районе Ислахие. В результате землетрясений есть разрушения.

Как уточняет АФАД, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 по местному времени (совпадает с мск). Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе. Государственный телеканал ТRT в прямом эфире демонстрирует кадры из провинций, находящихся на юго-востоке Турции. Их жители, несмотря на холод, покидают свои дома, опасаясь повторных толчков.

05:40

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано в понедельник в центральной части Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Подземные толчки по оценкам турецких сейсмологов, ощущались в понедельник во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

Власти провинции Шанлыурфа зафиксировали разрушения домов, сообщил губернатор провинции Салих Айхан.

"Произошло землетрясение. Призываем наших граждан перейти в безопасные места. К сожалению, у нас есть обрушившиеся здания", - приводит его слова газета Türkiye.

Также разрушения зафиксированы в провинции Хатай на границе с Сирией. Об этом сообщает газета Yeni Shafaq. По ее данным, разрушения зафиксированы еще как минимум в трех провинциях.