Важно, чтобы Армения приняла протянутую Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом руку.

Как передает Day.Az, об этом сказал в воскресенье в интервью газете "Milliyet" министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Зангезурский коридор и проходящие через него железные и автомобильные дороги очень важны для региона как с точки зрения экономики и социальной жизни, так и с точки зрения безопасности. Важно, чтобы Армения приняла протянутую Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом руку. Армения должна воспользоваться этой возможностью", - сказал он.