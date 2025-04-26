Азербайджан-Евросоюз: перезагрузка

Автор: Лейла Таривердиева

Европейский Союз и Азербайджан договорились возобновить переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве.

Об этом было объявлено после встречи верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Кайи Каллас с Президентом Ильхамом Алиевым в Баку.

На встрече обсуждались вопросы энергетического сотрудничества и транспортных коридоров. Но приехала новая глава европейской дипломатии в Азербайджан, думается, не столько за этим, сколько за выправлением отношений между республикой и ЕС, изрядно пострадавших во времена Жозепа Борреля.

Прежний представитель Евросоюза по иностранным делам сделал все, чтобы оттолкнуть Азербайджан, выбрал неправильную и неэффективную линию разговора с Баку. Попытки давления и откровенного применения двойных стандартов со стороны еврочиновников и некоторых ведущих стран ЕС создали негативную ауру, которая не способствовала развитию связей. Свой нездоровый вклад внесли в партнерство Азербайджан-Европа Европарламент, а за ним и ПАСЕ. Это повлияло на доверие азербайджанской стороны к Европе, хотя прежде между нами не было серьезных проблем, потому что в Евросоюзе всегда понимали стратегическую важность Азербайджана, а в Азербайджане рассматривали Европу как некий позитивный ориентир, к уровню которого следует стремиться. Подчеркнем, что речь не о стремлении к членству в ЕС. Президент Ильхам Алиев неоднократно указывал, что у нашей страны нет такого намерения, и наш интерес к Европе связан с расширением и всесторонним развитием взаимовыгодного и равноправного партнерства. В отличие от других стран-членов Восточного партнерства, Азербайджан обладает реальным суверенитетом и экономической силой и способен к решению масштабных задач. То есть Азербайджан не будет просителем, не будет обременять Европу своими проблемами. Наоборот, он способен сам помогать в решении проблем своим партнерам. Но он не приемлет менторства и давления. Такое партнерство выгодно обеим сторонам, и в ЕС на всех уровнях это всегда понимали.

Думается, скоро это понимание вернется в повестку. Об этом можно судить по тону и содержанию заявлений, сделанных главой европейской дипломатии в Баку. Госпожа Каллас на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым заявила, что Евросоюз высоко ценит отношения с Азербайджаном и заинтересован в дальнейшем развитии этих отношений.

Можно заметить, что в последнее время чиновники ЕС в целом перестали совершать, что называется, наезды на Баку. Депутаты ЕП не в счет. Речь о лицах, занятых в ЕС реальной политикой. Все меньше становится демагогии и все больше понимания. Есть надежда, что отныне внешнеполитическая линия Евросоюза в нашем регионе будет строиться по правильной схеме. Хотя, говоря о соглашении, госпожа Каллас упомянула уважение к странам-членам ЕС, верховенство права и права человека, это, скорее, дань традиции. Вряд ли в Брюсселе не понимают, с чем связаны проблемы между Баку и Парижем.

Азербайджан всегда с уважением относился и относится к другим странам и народам. С той же Францией у Баку в прежние годы были прекрасные отношения, хотя в этой стране всегда имелась влиятельная армянская диаспора, мутившая воду. Проблема не в диаспоре, а в неспособности нынешних властей Франции различать национальные и армянские интересы. Не случайно на совместной пресс-конференции с Каей Каллас глава МИД Джейхун Байрамов сказал, что в Баку ожидают, что Армения и Франция осудят сжигание флагов в Ереване. Никол Пашинян уже сделал этот шаг, осудив акцию националистов. Теперь очередь за Эмманюэлем Макроном. И было бы хорошо, если бы эти действия армянских реваншистов осудило и руководство Евросоюза. Такие акции никак не способствуют установлению мира, о перспективах которого говорила в Баку госпожа Каллас. Она права, возможность для установления прочного мира действительно существует. И в Азербайджане хотели бы надеяться, что помех этому процессу со стороны отныне станет меньше.

Если устранить шероховатости, связанные с интересами третьих сил, то Азербайджан и Евросоюз на самом деле могут вернуться к прежней повестке. У этого партнерства прекрасные перспективы. Европе необходим такой надежный и верный партнер, как Азербайджан. Причем, партнер равноправный, который не будет смотреть в европейский карман. В нынешние непростые времена договороспособных и платежеспособных экономических партнеров следует ценить. Как подчеркивал в одном из выступлений Президент Ильхам Алиев, за годы с момента подписания "Контракта века" Баку не нарушил ни одного своего обязательства и не изменил ни одного условия. Так же и в проекте Южного газового коридора, который строился в том числе и в интересах Европы. Сегодня 10 европейских стран пожинают плоды этой инициативы Баку.

На встрече с Президентом Ильхамом Алиевым Кая Каллас говорила об Азербайджане как о надежном партнере в обеспечении энергетической безопасности Европы. Она назвала сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном в сфере энергетики успешным и эффективным.

Азербайджанский лидер проинформировал гостью о том, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 европейских стран, в том числе в 8 стран-членов Евросоюза. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан является одной из первых стран, поставляющих газ в Европу. По словам Президента, между нашей страной и ЕС налажен успешный и плодотворный диалог в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Помимо этого, имеются большие возможности для сотрудничества в сфере возобновляемой энергии, в частности, в ветроэнергетике и использовании энергетического потенциала Каспия.

Говорилось на встрече о роли Азербайджана в развитии Среднего коридора, реализации масштабного проекта по транзиту электроэнергии из Центральной Азии в Европу. Новое руководство внешнеполитического ведомства Евросоюза, судя по всему, не намерено продолжать практику игнорирования стратегической значимости Азербайджана для ЕС, как это пытался делать Боррель. Именно пытался, потому что в реальности игнорировать роль Азербайджана невозможно. Без него ничего не получится, и не только благодаря географии, но также ввиду его возможностей и способности к реализации трудных задач. Трансрегиональные энергетические и логистические проекты, как правило, осуществляются только державами с использованием территорий малых государств. В нашем же случае малое государство Азербайджан само задумывает и реализует масштабные проекты. И что важно, вокруг них формируется дружественная среда и взаимопонимание.

Учитывая все это, на визит госпожи Каллас возлагаются большие надежды. Он может стать и, вероятнее всего, станет перезагрузкой отношений, переходом к качественно и количественно новому их этапу. То, что стороны договорились вернуться к проекту соглашения о партнерстве и сотрудничестве, является позитивным сигналом. С этой точки зрения визит Каллас в Баку и ее встречу с Президентом Азербайджана можно назвать поворотным моментом в отношениях.

Основа этого соглашения была заложена в 1999 году. В 2017 году начались переговоры по проекту нового всеобъемлющего соглашения. За годы переговоров было достигнуто взаимопонимание почти по 90 процентам значащихся в соглашении вопросов. Не удалось пока договориться только по ряду моментов, связанных с торговлей и экономическими вопросами.

Как сказал на совместной с Каллас пресс-конференции в Баку Джейхун Байрамов, соглашение с ЕС может быть расширено.

Азербайджан сегодня является главным торговым партнером ЕС в нашем регионе. Товарооборот достиг 20 миллиардов долларов. Конечно, большую часть азербайджанского экспорта пока еще составляют энергоресурсы, но за тот период, что ЕС благодаря некоторым чиновникам потерял в отношениях с Баку, в экономическом балансе Азербайджана увеличился вес ненефтяного сектора. Кроме того, импорту неэнергетической азербайджанской продукции мешают и внутренние торговые правила Евросоюза.

Думается, все вопросы постепенно будут улажены. Двусторонние отношения вышли из тупика, а наверстать упущенное не так уж трудно, если есть доверие.