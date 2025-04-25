ЕС и Азербайджан договорились возобновить переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве

Европейский Союз и Азербайджан договорились возобновить переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве.

Как передает Day.Az, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас на пресс-конференции в Баку.

"Это партнерство должно строиться на взаимном уважении, включая уважение к странам-членам ЕС, а также на основных принципах, таких как верховенство права и права человека", - сказала она.

Она отметила, что ЕС и Азербайджан связывает давнее партнёрство. В частности, ЕС является крупнейшим торговым партнёром Азербайджана, а также его крупнейшим инвестором.

"ЕС также оказывает значительную поддержку в разминировании в Азербайджане, помогая устранить последствия конфликта и спасать жизни. Наше сотрудничество имеет большой потенциал для дальнейшего развития", - сказала она.