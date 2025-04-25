Кая Каллас отметила большой вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы

Азербайджан выступает в роли надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, 25 апреля сказала верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув очень успешное и плодотворное сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном в энергетической сфере, гостья заявила, что наша страна выступает в роли надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Коснувшись темы транспортных связей, она подчеркнула значение в этом контексте роли Азербайджана, который является очень важным региональным государством, расположенным на важном геополитическом пространстве.