Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Европейским Союзом существуют большие возможности для сотрудничества в сфере возобновляемой энергии

Между Азербайджаном и Европейским Союзом существуют большие возможности для сотрудничества в сфере возобновляемой энергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каю Каллас.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан является надежным партнером Европейского Союза, коснулся значимой роли функционирующего уже 4 года Южного газового коридора в газоснабжении Европы.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан поставляет газ уже в 10 европейских стран, в том числе в 8 стран-членов Евросоюза. Президент Ильхам Алиев отметил, что по географическому охвату поставок газа Азербайджан является одной из первых стран, обеспечивающих европейское пространство газом.

Отметив, что между Азербайджаном и Европейским Союзом налажен успешный и плодотворный диалог в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, глава государства также отметил наличие больших возможностей для сотрудничества в сфере возобновляемой энергии. Президент Ильхам Алиев в этой связи отметил, что наша страна обладает богатыми ресурсами ветроэнергии в азербайджанском секторе Каспия. Глава государства подчеркнул, что в то же время Азербайджан со странами Центральной Азии играет важную роль в развитии Транскаспийского коридора возобновляемой энергии и реализации проектов в черноморском направлении, к которым также присоединились Грузия, Румыния, Венгрия, а в последнее время и Болгария.

Президент Азербайджана заявил, что, наряду с газовым сектором, имеются широкие возможности для сотрудничества нашей страны с Евросоюзом в сфере транспорта.