Агрыдаг не имеет отношения к Армении

Армянское государство давно изобретает себе какие угодно символы и помещает их на государственный герб, использует их в историографии, образовании, культуре, а также эксплуатирует в туристической сфере. YouTube-канал VMedia, созданный с целью информационно-просветительской поддержки армянской общественности и разоблачения фейков исторического плана, создаваемых Ереваном, рассказал о крупной исторической фальсификации, которая затрагивает не только саму Армению, но и историю Древнего Востока, и имеет действительно мировой масштаб, а именно о горе Арарат.

Этот вулканический массив, находящийся на территории Турции, состоит из двух величественных вершин - большой и малый Агрыдаг. Есть у этой горы и другое название - Масис, что восходит к среднеперсидскому Масист (самый большой). Армяне же называют их "Большой и Малый Арарат", считая горы своими, вплоть до придания им статуса национального символа и размещения их изображения на гербе республики. Причем основной упор делается на рассказы о том, что именно к этой горе, согласно легенде, "когда-то пришвартовался Ноев ковчег".

Причастность т.н. "армянского" Арарата к Библии никогда не была подтверждена ни одним серьезным ученым. Тем не менее изображением Арарата буквально утыкана вся сувенирная продукция в Армении, под таким названием продаются конфеты, вода, колбасные и сырные изделия, соки, одна из марок местного бренди и сигарет. Название Арарат носит провинция, город, 2 деревни, ж/д станция, ереванский футбольный клуб, популярное в стране ФМ радио, музей и множество других объектов, например, отелей (причем не только в самой Армении, но и за ее пределами). Гора изображается на денежных знаках, ей посвящают стихи и песни, изображают на картинах. Слово Арарат даже перешло в разряд имен. В качестве что ни на есть свежего примера можно привести Арарата Мирзояна - бывшего спикера парламента Армении, а ныне главу МИД республики.

Спросите у любого человека, несвязанного с наукой, и, скорее всего, для него слово "Арарат" будет ассоциироваться с Арменией. Это наглядный пример силы пропаганды в действии. А ведь речь идет о фальсификации международного масштаба.

Но этими сказками армянам не удалось ввести в заблуждение серьезных историков. Например, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что тот Арарат, который был в древности, и тот, который упоминается в Библии, не имеет ничего общего с Араратом, который существует сейчас.

Подробнее в разолбачительном репортаже: