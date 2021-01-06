Как Армения будет платить за оккупацию?

Вопрос моральной и материальной ответственности Армении за продолжавшиеся почти 30 лет разрушения и акты вандализма на оккупированных ею территориях Азербайджана все больше волнует Ереван. Это беспокойство ощущается тем сильнее, чем больше армянская сторона пытается изобразить безразличие. У Армении очень много проблем, а будет еще больше, потому что по мере расширения мониторинга на освобожденных территориях растет и сумма репараций. Это десятки миллиардов долларов, которых у Армении нет и не будет.

Между тем, армянские юристы пытаются успокоить, утверждая, что разговоры о выплате многомиллиардного ущерба всего лишь инструмент давления на Армению. Не более. По их мнению, даже если иск Азербайджаном будет подан, вряд ли он будет удовлетворен или же рассмотрение вопроса затянется на годы, а там, как говорится, или ишак сдохнет, или падишах умрет. Причина такого странного оптимизма армянских специалистов в области права заключается в том, что в мире, дескать, не было прецедентов затребования столь крупных репараций, и вряд ли азербайджанский иск против Армении станет первым в этом ряду.

Позиция армянских юристов, признаться, очень удивила. Неужели в мире действительно не было прецедентов дел, подобных тому, которое ожидает Армению?

С таким вопросом Day.Az обратился к доктору философии по праву, преподавателю кафедры международного публичного права БГУ Лейле Салимовой.

Конечно же, были, сказала юрист, удивленная подходами армянских коллег не менее нас.

По словам Салимовой, первым в истории возмещением ущерба по международному праву была репарация, применимая по окончании Первой мировой войны. В подписанном в 1919-м году Версальском договоре признавалась ответственность Германии и ее союзников за убытки, понесенные гражданским населением стран Антанты вследствие войны, а компенсация была установлена в размере 269 миллиардов золотых марок, эквивалент примерно 100 тысячам тонн золота.

Как следует из слов нашей собеседницы, после Второй мировой войны Германия и ее союзники снова были обязаны выплачивать репарации. Данное решение было принято на Ялтинской конференции в 1945 году. Но в этом случае СССР взял, что называется, натурой, потому как у разгромленной Германии не было финансовых возможностей для погашения гигантского ущерба.

"В Союз тогда из Германии было вывезено около 400 тыс. железнодорожных вагонов, в том числе 72 тыс. вагонов строительных материалов, 2885 заводов, 96 электростанций, 340 тыс. станков, 200 тыс. электромоторов, 1 млн. 335 тыс. голов скота, 2,3 млн. тонн зерна, миллион тонн картофеля и овощей, по полмиллиона тонн жиров и сахара, 20 млн. литров спирта, 16 тонн табака. В СССР вывезли даже телескопы из астрономической обсерватории университета Гумбольдта, вагоны берлинской подземки и круизные лайнеры! В частности, в 1950 году конфискованным технологическим, энергетическим и грузоподъемным оборудованием из Германии был оснащен строившийся в Краснодаре Компрессорный завод", - сказала юрист.

Думается, армянской стороне стоит обратить внимание на этот любопытный прецедент, которого "не было в истории". Правда, Армения не располагает запасами, способными потянуть и на десятка два миллиардов, не то что на 60-70. Но, как отмечают многие эксперты, в том числе зарубежные, будучи не в состоянии компенсировать ущерб финансово, Армения может расплатиться своим единственным имеющим цену имуществом - землями.

Но пойдем дальше.

По словам Лейлы Салимовой, в результате конфликта между Японией и Индонезией, 20 января 1958 года, Японии были назначены репарации, стоимостью 223 миллиона долларов, которые она должна была выплачивать Индонезии в течение 12 лет.

"А вот наиболее яркий пример, связанный с оккупационной политикой. Это решение Организации Объединенных Наций об обязанности Ирака компенсировать ущерб и убытки, причиненные незаконной оккупацией Кувейта в 1990-91-х годах. Для обеспечения выплаты компенсаций была создана Международная компенсационная комиссия ООН. Компенсационная комиссия ООН выделила 430 миллионов долларов на удовлетворение 10 претензий отдельных лиц и организаций, пострадавших в результате нападения Ирака на Кувейт в 1990 году. К настоящему времени физическим и юридическим лицам, правительству Кувейта и ряду других пострадавших государств выплачено 28 миллиардов долларов в виде компенсаций за иракское вторжение", - сказала Салимова.

Юрист также отметила, что существует и нематериальная форма возмещения морального ущерба - сатисфакция. Примером является принесение НАТО официальных извинений Афганистану за гибель мирных жителей в результате бомбардировки в южной афганской провинции Гильменд.

Как видим, есть достаточно примеров, когда оккупанты и прочие нарушители международного законодательства приговаривались к материальной ответственности. Наверняка, все согласятся, что сатисфакция, то есть извинения Армении нам не нужны. Одними извинениями армянам не удастся загладить вину за совершенные преступления против азербайджанского народа и Азербайджана. В истории трудно найти факты, когда бы оккупант с такой последовательностью и методичностью уничтожал все, что оказывалось под его пятой. Варварство армян действительно не имеет прецедентов. Достаточно напомнить об уничтоженном Агдаме. На днях в соцсетях появились архивные кадры, свидетельствующие против армянских вандалов. На записи, сделанной самими оккупантами через пять дней после захвата города, видно, как спокойно, со знанием дела разрушаются и сжигаются дома и другие объекты.

Так что расплачиваться за растянувшиеся на тридцать лет преступления Армении придется.

Лейла Таривердиева