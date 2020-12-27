Вандализм армян в Агдаме спустя 5 дней оккупации

Падение Агдама (23 июля 1993 г.) стало самым большим потрясением для азербайджанцев того времени, поскольку очень большие силы были отправлены на оборону этого города.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "Голос моря", в Агдаме до последнего не верили в то, что город может быть потерян. При этом, в отличии от других оккупированных городов, Агдам был многонаселенным и довольно богатым городом. В советские времена поговаривали, что на Агдамском рынке можно купить/достать все что угодно.

Представляем вашему вниманию данное видео: