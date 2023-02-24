Армении не стоит праздновать вердикт суда ООН - и вот почему

Автор: Лейла Таривердиева

У армян большой праздник. Международный суд ООН в Гааге отклонил иск Азербайджана и, как утверждается, удовлетворил иск Армении.

Народ, обделенный победами, цепляется за любую возможность для радости и гордости. Тем не менее, в данном случае причин для особого ликования нет. Во-первых, суд не признал власти Азербайджана организаторами акции на Лачинской дороге, что было очень важно для армянской стороны. Во-вторых, суд не посчитал доказанными обвинения в якобы перекрытии газа жителям зоны временного размещения РМК в Карабахе. То есть суд отклонил запрашиваемые Арменией меры, требующие от Азербайджана прекратить якобы "организацию и поддержку" протестов и "немедленно восстановить подачу природного газа и других коммунальных услуг" Карабаху. Что это значит? Это значит, что акция будет продолжаться, прекращать ее никто Баку не обязывал. Суд предписал обеспечить свободу передвижения, а она и так имеет место, так что, в принципе, на Лачинской дороге для армян и Армении после решения Международного суда ООН от 21 февраля мало что изменится.

18 февраля, выступая на дискуссионной панели в Мюнхене, Президент Ильхам Алиев сообщил, что с 12 декабря по Лачинской дороге проехало 2500 транспортных средств, включая транспортные средства российских миротворцев и представителей Международного Комитета Красного Креста. Около 100 пациентов были вывезены Красным Крестом на лечение из Карабаха в Армению. За несколько дней после этого выступления цифры еще более возросли. "И как можно назвать это блокадой, если дорога открыта?", - отметил глава государства. Действительно, непонятно, почему европейские чиновники продолжают требовать открытия дороги, которая и так открыта. Государство и так обеспечивает условия для прохождения гуманитарных грузов, людей и машин скорой, мифы о голоде, холоде и обесточивании в Ханкенди давно развеяны. Представленный армянами иск не содержал должной доказательной базы. Удивительно, как вообще какие-то его положения были удовлетворены. Видимо, правы те, кто говорят о падкости международных инстанций на эмоции и необходимости в следующий раз и азербайджанской стороне представлять не факты и цифры (кому они сдались?), а заливать иск слезами.

Что касается иска Азербайджана, то, как отмечено в заявлении МИД страны, "решение суда не пересматривать свое предыдущее заключение о том, что размещение Арменией противопехотных мин не соответствует требованиям для вынесения временных мер, не является решением по существу, и Азербайджан будет и впредь добиваться привлечения Армении к ответу". Напомним, что Баку требовал от Международного суда обязать Армению прекратить минирование азербайджанских территорий и транспортировку мин по Лачинской дороге. Жизнь мирных азербайджанцев не показалась суду важным вопросом, а таинственное попадание на суверенную территорию Азербайджана армянских мин производства 2021 года, видимо, было расценено как "обыкновенное чудо". И это при том, что армянская сторона не смогла опровергнуть ни одного факта, связанного с минами.

Итак, армяне празднуют "победу", чиновники и юристы потирают руки, готовятся зорко следить за шагами Баку и добиваться выполнения нами указаний суда ООН. Армянские правоведы уверены, что мир не сможет больше ограничиваться словесными увещеваниями, а применит, основываясь на данном вердикте, санкции к Баку, если тот не снимет "блокаду". Сторонники же Армении получат возможность действовать решительно. Соседи не хотят вспоминать, что тридцать лет не выполняли резолюций самого Совета Безопасности, и ничего им за это, как говорится, не прилетело. Армения последняя, кто имеет моральное право заговаривать о решениях международных организаций.

Кстати, сторонники армянства уже начали подавать голоса. Так, небезызвестный Фрэнк Паллоне призвал Госдеп США и союзников Штатов обеспечить выполнение Азербайджаном решения Международного суда. Тут не лишним будет напомнить, что в октябре 2018 года США сами вышли из протокола о выполнении решений Международного суда ООН из-за иска Палестины. Просто взяли и вышли, чтобы больше не быть ответчиками в данной инстанции. Ранее в том же году Вашингтон отказался выполнять решение Международного суда о снятии части санкций с Ирана для поставки туда гуманитарной помощи. Госдепартамент посчитал решение суда ООН вмешательством в американскую политику. В 2008 году Верховный суд США не посчитал обязательным для Штатов решение суда ООН о недействительности смертного приговора уроженцу Мексики, обвиненному в двойном убийстве. Что интересно, никто никогда не обращался в Совбез с просьбой обеспечить исполнение невыполненного ответчиком решения Международного суда. Хотя эти вердикты часто не выполнялись странами (сильными государствами, разумеется). Как можно узнать на сайте ООН, такое случилось только один раз. В 1986 году Никарагуа обратилась к СБ с просьбой обеспечить исполнение решения, которое суд вынес в ее пользу в деле против Соединенных Штатов (военная и полувоенная деятельность в Никарагуа и против нее). Резолюция, представленная Никарагуа, не была принята из-за того, что США вполне ожидаемо использовали право вето. Штаты прекратили вмешательство в дела этой страны только после смены в Манагуа правительства в 1991 году. То есть решение Международного суда совсем не при чем.

Продолжим черпать информацию с сайта ООН.

В апреле 1999 года в разгар косовского кризиса Югославия обратилась к суду с просьбой об указании временных мер, с тем, чтобы положить конец бомбардировкам югославской территории десятью странами-членами НАТО. Суд постановил, что он не обладает юрисдикцией для указания таких мер. Еще бы. Так выходит, что силы суда ООН хватает только на страны третьего мира. Например, ему удалось решить территориальный спор в Сахаре между Ливией и Чадом, из-за которого они все время воевали. Решение было принято в пользу Чада, и Ливия послушно вывела свои войска. Так же правильно завершился пограничный спор между Ботсваной и Намибией из-за каких-то островов. В 1985 году в деле о пограничном споре между Буркина-Фасо и Мали обе стороны выполнили постановление суда, которое предписывало им строго соблюдать прекращение огня. Хоть какая-то польза.

А вот Австралии и Новой Зеландии не повезло против Франции. В 1973 году эти страны по отдельности возбудили дела в суде ООН против Парижа из-за ядерных испытаний французов в атмосфере в южной части Тихого океана. Франция не признала юрисдикцию суда и не участвовала в разбирательстве. Испытания она продолжала до 1974 года и, только завершив их, заявила, что больше не будет.

Пострадали от игнорирования решений Международного суда даже Штаты. В 1979 году США возбудили в суде ООН дело, касающееся нападения на американское посольство в Тегеране и захвата иранской стороной заложников. В 1980 году суд постановил, что Иран обязан освободить заложников, возвратить посольские помещения Соединенным Штатам и выплатить возмещение. Иран это решение проигнорировал, а заложники были освобождены через год - по Алжирскому соглашению. Этот шаг Тегерана ООН пытается представить как свою заслугу, однако это не так. Переговоры прошли при посредничестве алжирского правительства, а заложники получили свободу совсем на других условиях: США обязались не вмешиваться во внутренние дела Ирана, разморозить банковские счета ИРИ и снять торговые санкции, а Тегеран пообещал исправно выплачивать внешний долг Ирана, накопленный при шахе.

К чему все это? А вот к чему. Чтобы решить свои проблемы с Азербайджаном, Армении стоит прекратить рассылать бессмысленные жалобы, а сесть за стол и по-доброму договориться с Баку. Если армянская сторона хочет прекращения акции на Лачинской дороге, суд ООН ей в этом не поможет, как и никто другой. Акция прекратится только после выполнения условий, поставленных азербайджанской стороной, условий законных и подкрепленных международным правом. Азербайджан не хочет ничего больше того, что ему полагается по праву.

Хотя, если подумать, даже это может Армении уже не помочь. То, как ужесточились требования протестующих с начала акции, говорит о том, что армянская сторона потеряла время для выполнения минимальных условий. Теперь акции, вероятно, прекратится только после установки на границе контрольно-пропускного пункта. На миротворцев и честность армян надежд больше нет. Думается, Президент Азербайджана не случайно заговорил в Мюнхене о контрольно-пропускных пунктах. Несмотря на последовавшую армянскую истерику, установка КПП это внутреннее дело Азербайджана и с Арменией согласовываться вопрос не будет, как, впрочем, и происходящее на Лачинской дороге.

Как там ответил Вашингтон Международному суду ООН по поводу смягчения антииранских санкций? Он назвал вердикт вмешательством в американскую политику. Что ж...