Президент Ильхам Алиев: Контрольно-пропускные пункты должны быть созданы по обоим концам Зангезурского коридора, а также на границе между Лачинским районом и Арменией

Если мы говорим о делимитации границы, то контрольно-пропускные пункты должны быть созданы по обоим концам Зангезурского коридора, а также на границе между Лачинским районом и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам в Мюнхене.

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