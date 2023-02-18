https://news.day.az/officialchronicle/1539388.html Президент Ильхам Алиев: Контрольно-пропускные пункты должны быть созданы по обоим концам Зангезурского коридора, а также на границе между Лачинским районом и Арменией
Президент Ильхам Алиев: Контрольно-пропускные пункты должны быть созданы по обоим концам Зангезурского коридора, а также на границе между Лачинским районом и Арменией
Если мы говорим о делимитации границы, то контрольно-пропускные пункты должны быть созданы по обоим концам Зангезурского коридора, а также на границе между Лачинским районом и Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам в Мюнхене.
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