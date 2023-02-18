Президент Ильхам Алиев: С 12 декабря и по сей день по территории проведения акции проехало 2500 транспортных средств

С 12 декабря прошлого года и по сей день по территории проведения акции проехало 2500 транспортных средств, что свидетельствует об отсутствии блокады.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 феврале в ходе панельной дискуссии "Сдвигая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"С 12 декабря и по сей день, в период, когда наши активисты от гражданского общества находятся у блокпоста, там проехало 2500 транспортных средств, включая транспортные средства российских миротворцев и представителей Международного Комитета Красного Креста. Около 100 пациентов были вывезены Красным Крестом на лечение из Карабаха в Армению. И как можно назвать это блокадой, если дорога открыта?", - отметил глава государства.