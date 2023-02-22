Реакция Баку на решение Международного суда ООН

МИД Азербайджана выступил с заявлением касательно решения Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года по делам о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщает в среду Day.Az.



"Мы приветствуем признание Судом того, что Армения обязана продолжать воздерживаться от обострения ситуации, в соответствии с предыдущим постановлением Суда от 7 декабря 2021 года", - говорится в заявлении.

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