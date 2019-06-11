Не успели завершиться азербайджано-турецкие учения в Нахчыване, как у агрессора-Армении появился новый повод для истерики.

В среду, 12 июня в Габале состоялась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Закир Гасанов, Хулуси Акар и Леван Изория обменяются мнениями по перспективам развития сотрудничества в трехстороннем формате, поговорят об обеспечении безопасности региональных проектов и других вопросах.

Как пишет в этой связи Verelq.am, энерго-транспортная коалиция Грузия-Турция-Азербайджан постепенно превращается также в геополитический и военно-политический альянс. Этому способствуют усилия турецко-азербайджанского тандема "заблокировать" Армению также со стороны Грузии.

"Одним из приоритетов внешней политики Грузии является членство в НАТО, и в этом плане Тбилиси укрепляет связи с натовской Турцией", - паникует армянское издание.

Заподозрив Баку и Анкару в "антиармянском лоббинге" в Грузии, армянские аналитики призвали Ереван "действовать более активно в грузинском направлении, углубляя экономические, энерго-транспортные связи, чтобы сбалансировать протурецкую и проазербайджанскую позицию и политику Тбилиси". Кроме того, издание советует не забывать и о том, что вдоль северных границ Армении в грузинском Квемо-Картли живут азербайджанцы, а турецко-азербайджанский тандем "осуществляет экономическую и демографическую экспансию в армянонаселенном Самцхе-Джавахети".

Так много слов и так мало логики.

Во-первых, в Грузии прекрасно осведомлены, кто представляет реальную угрозу целостности грузинского государства. И это не азербайджанцы.

Во-вторых, официальный Тбилиси не придерживается протурецкой или проазербайджанской политики. Руководство страны проводит прогрузинскую политику, и в ее рамках сближается с Турцией и Азербайджаном, так как это очень выгодно грузинскому народу и государству. Подчеркнем - ГРУЗИНСКОМУ. Не может же Армения запретить грузинам получать экономическую выгоду от связей с соседями только потому, что они не нравятся Еревану.

В-третьих, армянская сторона слишком много мнит о себе, если думает, что в Баку и Анкаре вынашивают планы по закрытию сообщения между Арменией и Грузией. Армения и так отрезана от мира благодаря своей агрессорской политике и оккупации азербайджанских территорий. Ее выход на внешние рынки мог бы осуществляться через Турцию и Азербайджан, но, по понятным причинам, это невозможно, а "дорога жизни" на грузино-российской границе ненадежна и проблематична. Виновата в такой ситуации сама Армения, и если ее транспортно-логистические возможности находятся на нуле, благодарить за это армяне должны своих "героических" отцов, лишивших страну будущего тридцать лет назад.

Все происходящее на Южном Кавказе, находится в рамках логики развитий в условиях продолжающейся армянской оккупации. Все, чего не имеет Армения, связано не с происками Баку или Анкары, а является следствием ее собственного поведения.

Армении нечего предложить Грузии взамен сотрудничества с Азербайджаном и Турцией, кроме демагогии и страшилок о "пантюркизме" и "азербайджанской демографической экспансии".

И еще - как бы не избегали упоминания этого момента в Армении, как бы не старался завуалировать проблему агитпроп, но существует такой фактор, как оккупация грузинских территорий. Тут Ереван с Тбилиси никогда не смогут сойтись во мнениях.

Зульфугар Ибрагимов