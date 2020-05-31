Армяне пытаются столкнуть азербайджанцев и грузин

Дружбу и взаимопонимание, традиционно существующие между Азербайджаном и Грузией, в Армении всегда рассматривали как якобы угрозу своей национальной безопасности. Политики и спецслужбы этой страны предпринимали и продолжают предпринимать усилия для внесения раздора между Баку и Тбилиси. Эти усилия нельзя назвать успешными, потому что два братских государства с честью выходят из всех подбрасываемых армянством ситуаций.

Теперь, по всей видимости, армянская сторона решила изменить тактику. Если не удается рассорить страны, можно попробовать рассорить народы. Страны с неоднородным составом населения всегда рассматриваются мононациональной Арменией как удобная среда для приложения своих разрушительных сил.

Армянскими спецслужбами не раз предпринимались попытки разыграть карту межнациональной розни в Азербайджане. Теперь на прицел взята Грузия. Цель - возбудить трения между грузинами и азербайджанцами, поднять грузинский народ против азербайджанского населения Грузии.

Накануне региональные СМИ распространили тревожную новость. Как пишет "Эхо Кавказа", Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила о существовании групп, пытающихся разжечь конфликт между этническими грузинами и азербайджанцами в регионах Квемо Картли и Кахетия.

Данная информация основана на разведданных. Согласно сообщению ведомства, указанные лица "активно используют в негативном контексте" разные острые вопросы. Неправильное толкование таких чувствительных тем происходит "якобы под патриотическим мотивом". Служба госбезопасности считает, что подобные "преднамеренные публичные призывы представляют очевидную угрозу мирному сосуществованию с грузинским населением" в регионах, густонаселенных этническими азербайджанцами.

"Группа лиц пытается внести раскол между гражданами Грузии - этническими азербайджанцами и грузинами - путем распространения неправильных и агрессивных призывов, которые вызывают с обеих сторон заявления и действия, оскорбляющие национальную честь и достоинство", - сказано в заявлении СГБ, распространенном накануне.

Не будем предвосхищать итоги расследования, проводимого СГБ Грузии, и кого-то конкретно обвинять. Просто задумаемся о том, кому может быть выгодна подобная ситуация.

Азербайджанцам? Смешно предполагать такое. Азербайджанцы, где бы они ни жили, это народ, который чтит законы и власти той страны, в которой проживают. Сепаратизм и шовинизм чужды азербайджанскому народу. Общины наших соотечественников никогда не выдвигают претензий и непомерных требований. В отличие от армянских общин, которые, где бы не возникали, в конечном итоге превращаются в "боевые подразделения" армянства и начинают предъявлять претензии на земли, на которых живут, и даже на воздух, которым дышат.

Может быть, это выгодно грузинам? Предполагать такое не менее смешно. Грузины и азербайджанцы веками живут по соседству и им нечего делить. Азербайджан - самый надежный и важный партнер Грузии. Азербайджанские проекты - серьезный источник пополнения государственного бюджета. В самые трудные времена именно Азербайджан был рядом и поддерживал грузинский народ, не дав ему сгинуть от холода и голода. Это совсем недавняя история, и как бы не хотелось армянам думать иначе, в Грузии все это помнят и ценят.

Кроме того, у Грузии достаточно много серьезных проблем, требующих решения, и грузинская сторона никак не может быть заинтересована в усложнении межнациональной ситуации, которая эти проблемы еще более усугубит.

Одним словом, ни грузинской, ни азербайджанской сторонам не может быть интересен конфликт на этнической почве. Но он очень выгоден стороне армянской. По самым разным причинам.

Во-первых, ухудшение отношений между грузинами и азербайджанцами создает благоприятную среду для активизации армянского сепаратизма в Грузии.

Во-вторых, с завистью относящаяся к проходящим мимо нее азербайджанским проектам Армения крайне заинтересована в создании проблем для Баку в этом плане в Грузии. Повторим - крайне заинтересована.

В-третьих, Армении очень мешает, что в международных организациях Баку и Тбилиси выступают единым фронтом, и межнациональный конфликт мог бы в той или иной степени изменить ситуацию.

И наконец, последняя причина - так и не сумевшей стать нормальным государством Республике Армения легче дышится, когда у соседей проблемы, особенно у тех, к кому она имеет претензии. А на грузинские земли у армянства, как известно, большие планы.

Так что, кем бы не оказались провокаторы, пытающиеся столкнуть сегодня грузин и азербайджанцев в Грузии, за ними непременно будут отсвечивать армянские уши.

Зульфугар Ибрагимов