https://news.day.az/azerinews/1845394.html Müfəssəl əməkdaşlıq sazişi üzərində işlərimizi davam etdiririk - Ursula Fon der Lyayen Avropa İttifaqı artıq Azərbaycanın ən böyük sərmayəçisi və ticarət tərəfdaşıdır. Biz bunu daha da irəli aparmalıyıq. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında söyləyib.
Müfəssəl əməkdaşlıq sazişi üzərində işlərimizi davam etdiririk - Ursula Fon der Lyayen
Avropa İttifaqı artıq Azərbaycanın ən böyük sərmayəçisi və ticarət tərəfdaşıdır. Biz bunu daha da irəli aparmalıyıq.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında söyləyib.
"Biz müfəssəl əməkdaşlıq sazişi üzərində işlərimizi davam etdiririk ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında ticarət genişləndirilsin", - deyə o əlavə edib.
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