https://news.day.az/azerinews/1845391.html Azərbaycan təmiz enerji üçün də regionda qovşaq rolunu oynaya bilər - Avropa Komissiyasının Prezidenti Azərbaycan bərpaolunan enerji layihələri icra edir. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında deyib.
Azərbaycan təmiz enerji üçün də regionda qovşaq rolunu oynaya bilər - Avropa Komissiyasının Prezidenti
Azərbaycan bərpaolunan enerji layihələri icra edir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında deyib.
"Sizin Xəzər dənizində böyük potensialınız var və Azərbaycan təmiz enerji üçün də regionda qovşaq rolunu oynaya bilər", - deyə o əlavə edib.
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