https://news.day.az/azerinews/1845389.html Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, regional sabitliyi və inkişafı irəli apara bilər - Lyayen Sizin ölkəniz (Azərbaycan - red.) nadir ölkələrdəndir ki, o, regional sabitliyi və inkişafı irəli apara bilər. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında bildirib.
Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, regional sabitliyi və inkişafı irəli apara bilər - Lyayen
Sizin ölkəniz (Azərbaycan - red.) nadir ölkələrdəndir ki, o, regional sabitliyi və inkişafı irəli apara bilər.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında bildirib.
O qeyd edib ki, Azərbaycan özünün strateji əhəmiyyətini və regional nüfuzunu artırır. Bu gün Azərbaycanla Avropa İttifaqı bağlantı sahəsində də yüksəksəviyyəli dialoq həyata keçirir.
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