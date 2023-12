Американский фотограф, спустя три года, решился рассказать правду об армянской атаке на Барду

Автор: Лейла Таривердиева

Фотограф The New York Times Айвор Прикетт известен своими фоторепортажами из зон конфликтов. В 2020 году он сделал репортаж и из зоны обострившегося карабахского конфликта. Так получилось, что во время Второй карабахской войны он находился в Барде, где стал свидетелем армянского ракетного обстрела этого небольшого азербайджанского города. Сделанные во время бомбежки фотографии три года пролежали у него "в столе". И только накануне, три года спустя, он решился опубликовать их.

О причинах такой задержки фотограф рассказал на своей странице в Instagram, где разместил фото. Как пишет Айвар, он воздерживался от публикации репортажа, потому что получал много оскорблений. "Я просто документировал историю, которая происходила с азербайджанской стороны. Но этого было достаточно, чтобы вызвать бесконечную ненависть со стороны онлайн-троллей. Кампания против меня дошла до того, что попыталась очернить мое имя в The New York Times, утверждая, что я якобы подделал фотографии ракетной атаки на Барду, в результате которой погибло более 20 человек. В любом случае, это у них не получилось", написал в соцсети фотограф The New York Times.

Фотограф также рассказал о своих переживаниях во время обстрела: "На самом деле мне, моей коллеге Карлотте Галл и нашей команде посчастливилось выйти из той атаки в Барде невредимыми. Мы почти въехали в центр атаки кассетной бомбы. 2-й слайд - небольшой отрывок из видео, снятого моим отважным переводчиком Ровланом, как мы прятались за стеной, окруженной взрывами. Вероятно, это был один из самых страшных моментов, которые я когда-либо пережил, отчасти потому, что у нас практически не было прикрытия. Я не религиозный человек, но очень хорошо помню, как в тот день молился неизвестному богу. Нам каким-то образом удалось пережить град бомб и сразу же приступить к работе, документируя последствия".

Напомним, что Барда, находящаяся вне зоны боевых действий, подверглась бомбардировке 28 октября 2020 года. При обстреле армянской стороной были применены кассетные снаряды. Во время атаки погибли 28 мирных жителей Азербайджана.