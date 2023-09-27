Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня третья годовщина начала освободительной 44-дневной Отечественной войны.

Сегодня мы вспоминаем шехидов. Тех, кто принес нам радость Победы, вернул нашему народу гордость и веру в себя. Подвиг шехидов, их жертва позволили нам поднять голову и снова расправить крылья. Во всем, чего добился Азербайджан за эти три года, есть их заслуга. Три года назад начался поход за торжество справедливости, о которой в современном мире почти забыли. Азербайджанская армия выполнила сразу несколько задач - освободила территории, наказала оккупанта, спасала регион от хаоса, а международное право - от бесчестия. В мире, наконец, появился прецедент, и теперь все будут знать, что добиваться справедливости можно и нужно, даже если против тебя весь мир.

В этот день мы вспоминаем не только шехидов 44-дневной войны, но и всех, кто отдал свои жизни за целостность и суверенитет Азербайджана.

К сожалению, эти три года не были безоблачными и мирными для страны. От армянских пуль продолжали погибать наши военнослужащие. Только этот сентябрь унес немало молодых жизней. Но сегодня, 27 сентября 2023 года мы можем уже смело сказать: в продлившемся тридцать пять лет карабахском конфликте поставлена точка. Азербайджанские воины, ставшие шехидами в ходе антитеррористических мероприятий 20-21 сентября, завершили дело тех, кто принес Азербайджану Победу. Можно сказать, что Азербайджанская армия дважды спасла регион и международное право.

Накануне в Агдере был поднят флаг Азербайджана. Государственные флаги возвышаются над многими другими населенными пунктами, очищенными от армянских вооруженных банд всего за сутки. Это была очень короткая, но очень жестокая схватка. Противник до сих пор собирает своих убитых. Мы же уже знаем, скольких потеряли. Это страшно, это боль...

Еще до начала антитеррористических мероприятий азербайджанская сторона примерно знала, с чем и с кем будет иметь дело. Было известно, что в зоне временного размещения российских миротворцев армянами обустроены около пятисот постов и имеется до десяти тысяч вооруженных людей. Это не просто гражданские лица с охотничьими винтовками и рогатками, а военные, причем, хорошо вооруженные. Азербайджанская сторона ежедневно наблюдала за передвижениями незаконных вооруженных формирований в зоне РМК. Как правило, в сопровождении миротворцев. Сепаратисты и остающиеся на азербайджанских территориях подразделения ВС Армении активно окапывались, строили фортификационные сооружения, создавали военные части. В зоне РМК шло военное строительство, которому могла бы позавидовать армия Армении.

Все это фиксировалось, принималось к сведению. Мы знали, что после окончания Второй карабахской войны и до декабря 2022 года на сепаратистских территориях шла бурная деятельность по организации сопротивления законным требованиям Баку. Два года Лачинская дорога служила артерией для пополнения арсенала сепаратистов и ротации подразделений ВС Армении. Все это было хорошо известно, но то, что увидели азербайджанские военнослужащие в освобожденных городах и селах во время и после антитеррористических мероприятий 20-21 сентября, превзошло все ожидания.

"Лишь всего за три дня процесса разоружения в Карабахе выяснилось, что Карабахский регион Азербайджана превратился в самую милитаризованную зону в мире и пороховую бочку нашего региона по количеству военных складов и накопленного за годы оккупации оружия и боеприпасов", - написал в Х (Твиттер) помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он признался, что в Баку даже не ожидали настолько высокой степени милитаризации этих территорий, особенно учитывая численность населения и площадь.

На небольшом клочке суши скопилось огромное количество агрессивной энергии и материальных средств агрессии - от гранат и патронов до бронетехники и зенитно-ракетных систем. Неудивительно, что под ружье там ставили даже детей. Задел делался на будущее, с расчетом на подрастающее поколение, которое возьмет в свои руки черное дело отцов и дедов. За прошедшие после капитуляции сепаратистов дни на территории зоны РМК обнаружен целый арсенал. Каждый день приходят новости об обнаружении очередного крупного склада оружия и боеприпасов. Склады для маскировки устраивались под прикрытием гражданских объектов, в помещениях цехов и ферм, в подвалах жилых домов. Точное количество обнаруженных трофеев пока неизвестно, потому что цифры обновляются каждый день. Минобороны Азербайджана ежедневно информирует о новых находках. А ведь еще остаются не исследованные азербайджанской стороной территории.

Нельзя сказать, что все это появилось за последние три года. Еще до 44-дневной войны в зоне оккупации существовала линия обороны, создавались военные части, из Армении везли в оккупированный Карабах призывников. Нынешняя зона РМК была превращена в укрепрайон. Предполагалось, что, согласно Трехстороннему заявлению, эти незаконные формирования будут разоружены и выдворены с территории Азербайджана. Баку пошел на это, чтобы избежать дополнительных жертв и рассчитывая на добросовестность российского миротворческого контингента. Однако сепаратисты вместо того, чтобы образумиться и разоружиться, принялись укрепляться. И в конечном итоге небольшая территория, на которой после войны разместился российский миротворческий контингент, превратилась в самую милитаризованную зону в мире. Это пространство напичкано вооружением до отказа, а, как известно, если в первом акте пьесы на стене висит ружье, в последнем оно должно выстрелить.

Азербайджан не стал дожидаться последнего акта, а предпринял меры для того, чтобы разрядить эту бомбу замедленного действия самому.

Кому-то кажется, что это была несложная операция, почти как простая прогулка в горы. На самом деле азербайджанские военные сделали невозможное, в очень тяжелых условиях всего за сутки поставив хорошо вооруженного и хорошо подготовленного врага на колени. Как уже известно из многочисленных видео, бои велись не только посредством артиллерийских ударов, но и при непосредственном контакте с противником. А противник, повторим, стрелял не из рогаток и охотничьих ружей. Кроме того, из-за погодных условий были ограничения в использовании БПЛА.

Бои 20-21 сентября отличались от сражений 44-дневной войны еще и тем, что проходили в этот раз не на безлюдных просторах разрушенных оккупантами районов, а в населенной местности. Очень сложно действовать в таких условиях и имея такого врага, который сознательно размещает свои орудия вблизи жилых домов. Был случай, когда азербайджанская сторона отменила ликвидацию легитимной военной цели, так как поблизости находились гражданские объекты и мирные люди.

Перед Азербайджанской армией не ставилось задачи разоружить противника любой ценой. Верховным главнокомандующим была поставлена задача избегать жертв среди мирного населения и минимизировать ущерб гражданской инфраструктуре. Это осложняло достижение основной цели, но и артиллерия, и спецназ, задействованные в операции, действовали, строго придерживаясь этого условия. Потому что Азербайджанская армия не воюет с мирным населением. Что она уже не раз доказывала и в дни Второй карабахской войны.

"Железные ашоты" же имеют традицию прятаться за спинами женщин и детей. Жилые дома и гражданские объекты в зоне РМК были фактически превращены ими в легитимные для ударов цели размещением на их территориях орудий и военных складов. В случае боевых действий армянская сторона рассчитывала оказаться в выигрыше при любом развитии событий. Если Азербайджанская армия ударит по такой цели, погибнут мирные люди и на Баку ополчится весь мир. Если же, не желая жертв среди гражданских, азербайджанская сторона не уничтожит цель, это сохранит террористам возможность пользоваться арсеналом.

Но Азербайджанская армия переиграла противника. По результатам предпринятых мер была достигнута стратегическая цель - вся территория страны перешла под контроль Баку. При этом были минимизированы жертвы среди мирного населения, а арсенал террористов либо ликвидирован, либо конфискован. То, что не было уничтожено во время боев, после капитуляции террористов перешло в руки азербайджанской стороны. И вот тут видавшим виды азербайджанским военным пришлось пережить шок. Было известно, что противник вооружен, ему помогали вооружаться и до, и после 44-дневной войны. Но никто не думал, что ситуация была настолько взрывоопасной. То, что Ереван и внешние покровители Армении отправляли якобы на развитие "арцаха", на самом деле тратилось на вооружение. Население в зоне оккупации жило в нужде, но на пороховой бочке, и только гуманизм Баку и профессионализм Азербайджанской армии позволили избежать больших жертв и во время 44-дневной войны, и в ходе антитеррористических мер этого сентября.

То, что было сделано нашей армией 20-21 сентября, можно смело назвать маленькой победоносной войной. Всего за сутки были получены результаты, достижение которых обычно обходится большими жертвами и требует больше времени. Так бы и было, если бы не мужество наших солдат, не грамотная тактика и не высокие стандарты, на которых построены Вооруженные Силы Азербайджана.

Освобождение азербайджанских территорий, начавшееся в 2020 году и завершившееся в 2023-м, было достигнуто ценой жизни наших шехидов. Каждый погибший - это потеря для всех нас. Каждый шехид - это тяжелая утрата и большая трагедия для их семей и для общества в целом. Мы все в долгу перед ними. Благодаря их мужеству проклятый конфликт, наконец, завершен, поставлена точка в этой кровавой истории и открыт путь к миру, которого регион не видел более тридцати лет.