Мы живем в историческую эпоху. Будущие поколения будут читать об этом в книгах и учебниках, нам же повезло стать свидетелями этого переломного момента в нашей истории. Нам довелось увидеть все это своими глазами, нам повезло жить в эпоху побед, в эпоху Президента Ильхама Алиева.

Об этом сказал в интервью Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Думаю, выражу мнение всего нашего народа, если скажу, что 15 октября все мы пережили невообразимые, неописуемые чувства, наблюдая за поднятием Государственного флага в Ханкенди и слушая выступление Президента Ильхама Алиева. Пользуясь случаем, хочу поздравить весь наш народ с этой великой победой. Мы заплатили за нее большую цену. Тысячи наших воинов стали шехидами, тысячи потеряли здоровье ради того, чтобы принести нам эту радость победы. В своей речи победоносный Верховный главнокомандующий так и сказал: главная причина того, что мы сегодня находимся здесь, это азербайджанский народ, сыны Азербайджана. Мы вырастили такое молодое поколение, которое было готово идти и шло на смерть за Родину, за землю. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы склоняем головы перед их памятью. Мы, азербайджанский народ, в вечном долгу перед ними.

Прекрасные слова. И скорбь, и гордость, прозвучавшие в них, разделяем все мы.

15 октября - это исторический день, я счастлив, что стал свидетелем таких событий. Я был за рулем, когда сын сообщил мне, что в Ханкенди поднят азербайджанский флаг. Я волей-неволей остановил машину, потому что от переживаемых чувств не мог управлять. Такие моменты очень редко случаются. Не каждому народу выпадает такое счастье - пережить радость победы и гордость за своего лидера. Уверен, что такие же чувства в тот момент переживали одновременно со мной все граждане Азербайджана, миллионы азербайджанцев по всему миру.

В 2003 году я был доверенным лицом Гейдара Алиева на выборах Президента. После его обращения к народу и призыва голосовать за Ильхама Алиева, мы автоматически стали доверенными лицами последнего. Мы проводили агитационную кампанию в южных регионах республики. И могу со всей ответственностью сказать: никакой агитации и не требовалось. Уже тогда наш народ был уверен, что все в Азербайджане будет отлично. На встречах люди сами подходили и говорили нам, что верят Гейдару Алиеву и с уважением относятся к его призыву. "Ильхам Алиев - сын Гейдара Алиева и этим все сказано", - говорили они. Люди высказывали уверенность, что как продолжатель дела общенационального лидера, Ильхам Алиев обязательно приведет Азербайджан к победам.

Я помню все это и сегодня с гордостью убеждаюсь, насколько мудр и дальновиден азербайджанский народ. Всевышний не случайно оберегает Азербайджан. Он дал этой земле все для того, чтобы строить хорошую жизнь. А те проблемы и беды, которые пришлось пережить азербайджанскому народу, происходили тогда, когда мы забывали о своих корнях, были недостаточно сильны и недостаточно патриотичны. Наш народ мудр и умеет делать правильные выводы и выносить уроки из происходящего с ним. В своей новейшей истории он ошибся только один раз - в самом начале 90-х, когда ему буквально навязали неграмотных лидеров, чуть не разваливших страну.

Сегодня идет возрождение Азербайджана и азербайджанского народа. Мы с вами переживаем исторический момент. Эти события будут вписаны в новейшую историю страны золотыми буквами. Будущие поколения будут читать об этом в книгах и учебниках, нам же повезло стать свидетелями этого переломного момента в нашей истории. Нам довелось увидеть все это своими глазами, жить в эпоху побед, в эпоху Президента Ильхама Алиева.

Уверен, что гордятся своим Президентом все народы, проживающие в Азербайджане. Он - лидер не только азербайджанских тюрок, но и лезгин, и аваров, и талышей, и евреев, и русских, и всех других народов, населяющих эту прекрасную землю. Азербайджанский народ - это собирательный образ, под которым подразумеваются все граждане страны, независимо от национальности и вероисповедания. Победы Азербайджана - это наши общие победы.

Будем откровенны - поездка в Ханкенди была риском. Сам глава государства, недавно выступая на совещании руководителей органов безопасности стран СНГ, говорил о том, что в лесах Карабаха до сих пор скрываются вооруженные армянские банды. Сколько нужно было иметь смелости, чтобы поехать на недавно только зачищенные от вооруженного сепаратизма территории и самому поднять Государственный флаг в Ходжалы, в Агдере, в Ходжавенде, в Ходжалы и на Сарсанге! Он бесстрашный человек, настоящий мужчина, настоящий сын своего народа. Кстати, соседи до последнего не верили, что Ильхам Алиев действительно находится в Ханкенди, о чем свидетельствуют армянские источники. Все сомнения улетучились, когда появились фото и видеокадры.

Наш лидер не мог не сделать этого сам, потому что он Президент, он Верховный главнокомандующий, он полководец. Наш Президент не только смел, он также благороден, честен и гуманен. Посмотрите, что происходит сегодня в мире, как решаются проблемы между странами, народами и конфессиями. А теперь посмотрите, как решил все свои проблемы Азербайджан под руководством Ильхама Алиева. Он все решил без лишних жертв, без крови невинных людей, без разрушений и жестокостей. Невзирая на то, что сотворил за тридцать лет оккупации противник, Азербайджан был гуманен и человечен. И во время 44-дневной войны, и во время антитеррористических мероприятий 20 сентября не было жертв среди мирного армянского населения, не было разрушений, не было ковровых бомбардировок населенных пунктов. Верховным главнокомандующим перед армией была поставлена четкая задача - достичь цели с минимальным ущербом для гражданской инфраструктуры и гражданского населения. Армия с честью выполнила поставленную задачу, и никто сегодня не может сказать, что азербайджанский воин обагрил руки невинной кровью.

Когда Президент еще до 44-дневной войны заявил, что знает, что, как и когда нужно делать, невежды обвиняли его в якобы недемократичности. Все помнят демагогию на тему "почему не пошли до конца", которая озвучивалась многими после войны. Было столько "почему" и от тех, кто искренне был обеспокоен, и от тех, кто сознательно старался принизить значимость Победы. К сожалению последних тоже было немало, в основном за пределами нашей страны.

Развитие событий в послевоенные три года дало ответы на все "почему". И окончательную точку поставила сентябрьская антитеррористическая операция.

В целом же, основой нашей Победы стали четыре фактора - сильная экономика, сильная армия, мудрое руководство и единство народа. Экономическая составляющая - это обязательное условие любого успеха государства. О факторе Президента я уже говорил, но еще раз повторю - без мудрого и дальновидного лидера страна не может добиваться побед. Общенациональный лидер десять лет строил фундамент нового Азербайджана, а с 2003 года строительство нашего прекрасного дома продолжил Ильхам Алиев. Мы миновали угрозу голландского синдрома, она прошла мимо нас, потому что страной управляли мудрые политики.

Следующие два фактора, обеспечивших нашу Победу, это сильная армия и единство народа. Победа была бы невозможна без хорошо подготовленных мощных Вооруженных Сил, без мужества наших воинов и без сплоченности азербайджанского общества. Страна, в которой в обществе отсутствует единство, не способна побеждать.

Сочетание этих четырех факторов привело к грандиозному успеху.

Еще раз повторю - меня переполняет сегодня чувство гордости. Я уже не молодой человек, на мой век пришлись две войны, я помню, как все начиналось, помню годы оккупации, все, что было связано с этим, все пережитые страной трудности. Поэтому моему поколению, наверное, особенно волнительно было видеть флаг, поднятый Президентом Азербайджана в Ханкенди.

Ильхам Алиев всегда говорил о мире. Все двадцать лет, в течение которых он участвовал в переговорном процессе, он предлагал армянскому населению Карабаха высокую степень автономии, широкие возможности и права, но никто нас не слышал. Армения была настроена сохранить статус-кво с последующим признанием итогов оккупации всем миром. Ей не нужна была автономия, ни культурная, ни какая-либо другая, она хотела получить земли. В результате потеряла все. И 15 октября Президент Ильхам Алиев поставил в этом конфликте, в этой, я бы сказал, трагедии окончательную точку.

Сегодня мы открываем новую главу. Что мне нравится особенно в нашем лидере - он никогда не останавливается. Я совершенно не сомневаюсь, что, возвращаясь из поездки в Карабах и Восточный Зангезур, он уже строил планы на будущее, размышлял о том, как и что будет делаться на этих землях, какие проекты должны стать первоочередными, какие страны и международные структуры можно к этому привлечь. Глава государства неоднократно говорил: мы превратим Карабах и Восточный Зангезур в рай. Мы сделаем это. И подчеркивал, что это обещание будет выполнено, как до сих пор он выполнял все, что обещал своему народу.

Для успешной реализации планов возрождения освобожденных районов нужны, конечно, не только экономическая сила, но и внешнеполитическая стабильность. Посмотрите, как виртуозно строит азербайджанский лидер внешнюю политику страны. К сожалению, Азербайджан, как и тридцать лет назад, и сегодня продолжает чувствовать негативное к себе отношение со стороны ряда стран и мировых кругов. Эти круги утверждают, что стоят на страже демократии, одинаково относятся ко всем, поддерживают суверенитет и территориальную целостность всех без исключения. Но это только слова. Когда дело доходит до Азербайджана, все эти принципы делают крутой разворот. И выясняется, что все "благие порывы" этих кругов к нашей стране совершенно не относятся. Построение внешнеполитического курса в подобных условиях требует большого мастерства. Это очень непросто - маневрировать на мировой арене, но на нашей стороне справедливость и право, а это большая сила.

Азербайджан был вынужден четверть века работать с Минской группой, хотя мы знали, что она нацелена вовсе не на справедливое урегулирование и не на торжество международного права. Но мы работали с ней. Это политика, в ней необходимо уметь маневрировать, быть гибкими.

Я говорю "мы", как бы обобщая, но надо понимать, что делал все это он, Президент Ильхам Алиев. Он строил эту четкую и выверенную политику, которая позволила Азербайджану преодолеть многие преграды на пути к главной цели - освобождению от оккупации наших территорий. А мы, граждане страны, старались помочь своему лидеру во всем, сплотились вокруг него в единый кулак и обеспечили ему тылы. Президент, которого поддерживает весь народ, непобедим.

Лейла Таривердиева