https://news.day.az/officialchronicle/1606716.html Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в городе Ходжавенд - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в городе Ходжавенд - ФОТО
15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжавенд.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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