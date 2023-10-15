Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в городе Ходжавенд

15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжавенд.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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